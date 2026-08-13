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Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κάλαμο Λευκάδας
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κάλαμο Λευκάδας
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και εναέρια μέσα
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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