Τραγωδία στη Χαλκιδική: Επαναπατρίζονται οι σοροί της οικογένειας, δίνει μάχη στη ΜΕΘ αλλά παραμένει σταθερή η 7χρονη
Τραγωδία στη Χαλκιδική: Επαναπατρίζονται οι σοροί της οικογένειας, δίνει μάχη στη ΜΕΘ αλλά παραμένει σταθερή η 7χρονη
Ξεκίνησε ο οδικός επαναπατρισμός για τους γονείς και το βρέφος που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο - Διασωληνωμένη αλλά σε καλή πορεία η μικρή επιζήσασα στο «Ιπποκράτειο» - Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα για τη μεταφορά στη Μολδαβία - Η θεία της ζητά την κηδεμονία του παιδιού
Καθ΄ οδόν για τη Μολδαβία είναι οι τρεις σοροί της οικογένειας - ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών κοριτσάκι - που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7) στη Σιθωνία Χαλκιδικής από το οποίο επέζησε μόνο η 7χρονη Πατρίτσια.
«Ο επαναπατρισμός των τριών σορών έχει ήδη ξεκινήσει από χτες το μεσημέρι και οδικώς θα φτάσουν στη Μολδαβία» ανέφερε στο protothema.gr ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη και δικηγόρος, κ. Γιώργος Παλάζης προσθέτοντας ότι η «κηδεία τους θα γίνει μάλλον την προσεχή Παρασκευή στο Κισινάου, στο Στρασένι».
Ο κ. Παλάζης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο της Μολδαβίας, κ. Γρηγόρη Κουτουτσέα που ήρθε χτες (20/07) το πρωί στη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσαν μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για επαναπατρισμό των σορών «καθώς είναι χώρα εκτός Ε.Ε.» ενώ όπως ανέφερε «τα χρήματα που απαιτούνταν για τον επαναπατρισμό των τριών σορών συγκεντρώθηκαν».
Την ίδια ώρα η 7χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή ενώ προς το παρόν όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr οι γιατροί δεν προχώρησαν στην αποσωλήνωση της.
Χτες επισκέφτηκε την μικρή και η θεία της που ήρθε από τη Μολδαβία στη Θεσσαλονίκη και την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να τη δει αλλά και να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας της.
«Το κοριτσάκι είναι καλά, πήγαμε το είδαμε χτες και είδαμε και τον διευθυντή της ΜΕΘ ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η πορεία της υγείας της είναι καλή και σταθερή. Ήταν και η θεία της που είδε την μικρή» τόνισε ο κ. Παλάζης προσθέτοντας ότι «η θεία της Πατρίτσια θα ανεβεί στη Μολδαβία για την κηδεία της οικογένειας και μετά θα επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη».
Να σημειωθεί ότι η θεία της 7χρονη, Άννα Κατσιούρ έχει εκφράσει ήδη τη θέληση της να πάρει την κηδεμονία της μικρής που έχασε τόσο άδικα τους γονείς της αλλά και την 6 μηνών αδερφούλα της.
«Ο επαναπατρισμός των τριών σορών έχει ήδη ξεκινήσει από χτες το μεσημέρι και οδικώς θα φτάσουν στη Μολδαβία» ανέφερε στο protothema.gr ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη και δικηγόρος, κ. Γιώργος Παλάζης προσθέτοντας ότι η «κηδεία τους θα γίνει μάλλον την προσεχή Παρασκευή στο Κισινάου, στο Στρασένι».
Ο κ. Παλάζης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο της Μολδαβίας, κ. Γρηγόρη Κουτουτσέα που ήρθε χτες (20/07) το πρωί στη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσαν μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για επαναπατρισμό των σορών «καθώς είναι χώρα εκτός Ε.Ε.» ενώ όπως ανέφερε «τα χρήματα που απαιτούνταν για τον επαναπατρισμό των τριών σορών συγκεντρώθηκαν».
Την ίδια ώρα η 7χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή ενώ προς το παρόν όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr οι γιατροί δεν προχώρησαν στην αποσωλήνωση της.
Χτες επισκέφτηκε την μικρή και η θεία της που ήρθε από τη Μολδαβία στη Θεσσαλονίκη και την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να τη δει αλλά και να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας της.
«Το κοριτσάκι είναι καλά, πήγαμε το είδαμε χτες και είδαμε και τον διευθυντή της ΜΕΘ ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η πορεία της υγείας της είναι καλή και σταθερή. Ήταν και η θεία της που είδε την μικρή» τόνισε ο κ. Παλάζης προσθέτοντας ότι «η θεία της Πατρίτσια θα ανεβεί στη Μολδαβία για την κηδεία της οικογένειας και μετά θα επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη».
Να σημειωθεί ότι η θεία της 7χρονη, Άννα Κατσιούρ έχει εκφράσει ήδη τη θέληση της να πάρει την κηδεμονία της μικρής που έχασε τόσο άδικα τους γονείς της αλλά και την 6 μηνών αδερφούλα της.
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