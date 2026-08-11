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Συνελήφθη 56χρονος οδηγός ταξί στο Καλοχώρι, μετέφερε τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα
Συνελήφθη 56χρονος οδηγός ταξί στο Καλοχώρι, μετέφερε τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Έναν 56χρονο οδηγό ταξί συνέλαβαν χθες (10/8) αστυνομικοί καθώς μετέφερε τέσσερις αλλοδαπούς οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
Η σύλληψη του έγινε στο Καλοχώρι μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, αλλοδαπός, του οποίου τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν και αναζητείται, ζήτησε τη μεταφορά των αλλοδαπών από την ανωτέρω περιοχή προς την περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ και το όχημα μεταφοράς.
Η σύλληψη του έγινε στο Καλοχώρι μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, αλλοδαπός, του οποίου τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν και αναζητείται, ζήτησε τη μεταφορά των αλλοδαπών από την ανωτέρω περιοχή προς την περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ και το όχημα μεταφοράς.
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