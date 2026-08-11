ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης: Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη, ένας τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Κοζάνη Φωτοβολταϊκό πάρκο

Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης: Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη, ένας τραυματίας

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες και μια γυναίκα που συνελήφθησαν - Τους αντιλήφθηκε ο φύλακας του πάρκου που ενημέρωσε τις αρχές

Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης: Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη, ένας τραυματίας
19 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, όταν ενημερώθηκαν ότι τρία άτομα προσπαθούν να κλέψουν καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο ιδιωτικής εταιρείας, στην περιοχή του «14», πλησίον του δάσους της Ποντοκώμης,

Την ομάδα των τριών εντόπισε πρώτος ο φύλακας του πάρκου που ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα στην περιοχή να σπεύσουν περιπολικά και μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη θέα των αστυνομικών, οι τρεις επίδοξοι κλέφτες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά περίπου ένα χιλιόμετρο από το πάρκο, στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Φλώρινας, το αυτοκίνητό τους ανετράπη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης

Από την ανατροπή τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Με πληροφορίες από kozan.gr και kozanimedia.gr
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης