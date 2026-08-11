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Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης: Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη, ένας τραυματίας
Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απόπειρα κλοπής καλωδίων σε φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης: Το αυτοκίνητο των δραστών ανετράπη, ένας τραυματίας
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες και μια γυναίκα που συνελήφθησαν - Τους αντιλήφθηκε ο φύλακας του πάρκου που ενημέρωσε τις αρχές
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, όταν ενημερώθηκαν ότι τρία άτομα προσπαθούν να κλέψουν καλώδια από φωτοβολταϊκό πάρκο ιδιωτικής εταιρείας, στην περιοχή του «14», πλησίον του δάσους της Ποντοκώμης,
Την ομάδα των τριών εντόπισε πρώτος ο φύλακας του πάρκου που ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα στην περιοχή να σπεύσουν περιπολικά και μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη θέα των αστυνομικών, οι τρεις επίδοξοι κλέφτες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά περίπου ένα χιλιόμετρο από το πάρκο, στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Φλώρινας, το αυτοκίνητό τους ανετράπη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης
Από την ανατροπή τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα κλοπής.
Με πληροφορίες από kozan.gr και kozanimedia.gr
Την ομάδα των τριών εντόπισε πρώτος ο φύλακας του πάρκου που ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα στην περιοχή να σπεύσουν περιπολικά και μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη θέα των αστυνομικών, οι τρεις επίδοξοι κλέφτες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά περίπου ένα χιλιόμετρο από το πάρκο, στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Φλώρινας, το αυτοκίνητό τους ανετράπη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης
Από την ανατροπή τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα κλοπής.
Με πληροφορίες από kozan.gr και kozanimedia.gr
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