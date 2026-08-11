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Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου: Ηχησε το 112, επιχειρούν έξι εναέρια
Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου: Ηχησε το 112, επιχειρούν έξι εναέρια
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Δείτε βίντεο
Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά:
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
Μήνυμα από το 112Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Από τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή ζητήθηκε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά:
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