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Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου: Ηχησε το 112, επιχειρούν έξι εναέρια
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Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου: Ηχησε το 112, επιχειρούν έξι εναέρια

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου: Ηχησε το 112, επιχειρούν έξι εναέρια
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα από το 112

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς  ενεργοποιήθηκε το 112. Από τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή ζητήθηκε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά:

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Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Μαραθιά

UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

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