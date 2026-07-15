Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και 6 μηνών βρέφος, χαροπαλεύει ο πατέρας
Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και 6 μηνών βρέφος, χαροπαλεύει ο πατέρας
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από τη Μολδαβία συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 7χρονο παιδί
Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική όταν μητέρα και το βρέφος της άφησαν την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο . Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέρας της οικογένειας ενώ στο νοσοκομείο είναι και το ανήλικο παιδί.
Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαιναν o 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 μηνών και 7 ετών, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι έχοντας, κατά πληροφορίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στην συνέχεια έφτασαν στο σημείο τρία ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο.
Το ανήλικο παιδί της οικογένειας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέρας της οικογένειας. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.
Φωτογραφίες και βίντεο: thesspost.gr, halkidikinews.gr
Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαιναν o 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 μηνών και 7 ετών, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι έχοντας, κατά πληροφορίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στην συνέχεια έφτασαν στο σημείο τρία ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο.
Το ανήλικο παιδί της οικογένειας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέρας της οικογένειας. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.
Φωτογραφίες και βίντεο: thesspost.gr, halkidikinews.gr
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