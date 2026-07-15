Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Τροχαίο Χαλκιδική

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί
28 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς μία μητέρα και ένα βρέφος σημειώθηκε μετά από τροχαίο το απόγευμα σήμερα Τετάρτη (15/7) στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου στην Σιθωνία Χαλκιδικής. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ακόμη ο σύζυγος της γυναίκας και ένα ακόμη ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε κλήση περίπου στις 18:20 για σοβαρό τροχαίο που αφορούσε σύγκρουση βυτιοφόρου με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γονείς με τα δύο ανήλικα παιδιά τους και το οποίο είχε πινακίδες Μολδαβίας.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι με την πρώτη αναφορά να κάνει λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.  

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στην συνέχεια έφτασαν στο σημείο 3 ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο Πολυγύρου και από εκεί στην συνέχεια θα διακομιστούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Λόγω του δυστυχήματος, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διακόπηκε προσωρινά στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί
Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί
Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί
Το αυτοκίνητο που επέβαινε η οικογένεια

Φωτογραφίες: halkidikinews.gr
28 ΣΧΟΛΙΑ

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