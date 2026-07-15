Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο
Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες - Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου τόνισε πως «δεν έχω καμία ευθύνη»
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου οχήματος, αφέθηκαν ελεύθεροι για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχή που διαμένουν.
Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ειδικότερα, για έκρηξη και εμπρησμό, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.
«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ' οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.
«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων.
Από τη φονική έκρηξη ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Επίσης, οκτώ άτομα φέρουν νοσηλευτικά με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ειδικότερα, για έκρηξη και εμπρησμό, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.
«Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικώνΣτις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συναίνεσε στην παραμονή του οχήματος στο χώρο της επιχείρησης για την επισκευή, επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό που μπορούσε να βρεθεί αυθημερόν.
«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ' οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.
«Δεν έχω καμία ευθύνη, η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου»Όσο για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον ενοικιαστή του βυτιοφόρου, φέρεται να δήλωσε ότι είχε ενημερώσει και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο του βυτίου.
«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων.
Από τη φονική έκρηξη ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Επίσης, οκτώ άτομα φέρουν νοσηλευτικά με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα