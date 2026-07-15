Ασπρόπυργος: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Φωτιά Έκρηξη

Ασπρόπυργος: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό

Δύο ακόμη άνθρωποι παραμένουν δίνουν μάχη για τη ζωή τους

Ασπρόπυργος: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη με τον έναν νεκρό
Συνοδεία στελεχών και οχημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής οδηγούνται αυτή την ώρα, από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Το περιστατικό, υπενθυμίζεται, πήρε δραματικές διαστάσεις, καθώς ο ένας από τους τρεις σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στην εντατική υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε.


Την ίδια ώρα, δύο ακόμη άνθρωποι παραμένουν διασωληνωμένοι δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, ενώ επιπλέον οκτώ άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

​Η φωτιά και η ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψαν ολοσχερώς το συνεργείο βαρέων οχημάτων και δύο όμορες) γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που περιείχε προπάνιο, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη

​Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

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