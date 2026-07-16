Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αφιερώνουμε τον πιο ανέμελο μήνα του χρόνου στο μπλε του Αιγαίου, στις ιστορίες που μας ταξιδεύουν, στο ανεπιτήδευτο στυλ και σε όλα όσααξίζει να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές.Η κυκλαδίτικη κομψότητα συναντά τις πιο δυνατές αναφορές των 80s. Λευκά φορέματα, denim, ναυτικές ρίγες και χρυσά κοσμήματα δημιουργούν σύνολα που μοιάζουν φτιαγμένα για μέρες και νύχτες στη Μύκονο.Έντονα χρώματα, διάτρητες υφές και αξεσουάρ που τραβούν το βλέμμα συνθέτουν το απόλυτο αυγουστιάτικο mood. Η μόδα αφήνεται στο φως, στην ανεμελιά και στη χαρά του καλοκαιριού.Μαγιό, μικροσκοπικά σορτς και rollers μάς μεταφέρουν νοερά σε ένα ηλιόλουστο καλοκαίρι μιας άλλης εποχής.Τα πρόσωπα που συναντήσαμε αυτόν τον μήναΗ Ίντρα Κέιν, με αφορμή τη συμμετοχή της στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, μιλά στο Marie Claire για τη γυναικεία παρουσία στην εξουσία, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ανάγκη να χωρούν στη σκηνή και στη ζωή όλα τα σώματα και όλες οι ταυτότητες.Η Τίνα Φέι, μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς της σύγχρονης κωμωδίας, μας αποκαλύπτει γιατί το αληθινό χιούμορ ξεκινά πάντα από την αυθεντικότητα. Η γυναίκα που έμαθε στον κόσμο να γελά με τις αντιφάσεις του μιλά για τη δημιουργία, την επιτυχία και τη δύναμη της κωμωδίας.Ο Αύγουστος είναι o μήνας που ο χρόνος μοιάζει να κυλά λίγο πιο αργά. Διαβάζουμε κάτω από αλυρίκια ή δροσερά πλατάνια, αφηνόμαστε να παρασυρθούμε σε σκέψεις άλλων και ξεκινάμε συζητήσεις που συνεχίζονται πολύ μετά την τελευταία σελίδα ενός βιβλίου. Γι’ αυτό εγκαινιάζουμε το Marie Claire Book Club, μια νέα συνάντηση με σημαντικούς συγγραφείς, συναρπαστικές ηρωίδες και βιβλία που συνομιλούν με όσα απασχολούν τις γυναίκες σήμερα.Η Ματίνα Αποστόλου, η Ρένα Λούνα, η Μαρία Ξυλούρη και η Κέιτι Κιταμούρα υπογράφουν τέσσερα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία της χρονιάς και ανοίγουν μαζί μας μια συζήτηση για τη μνήμη, την οικογένεια, τη γυναικεία εμπειρία, την επιθυμία και τις ιστορίες που επιλέγουμε να αφηγηθούμε. Τέσσερις ξεχωριστές συγγραφικές φωνές μάς συστήνουν τον κόσμο τους και μας θυμίζουν ότι κάθε καλό βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης συζήτησης.ΚοινωνίαΥπάρχει το τελευταίο μυστικό νησί; Εξετάζουμε πώς ο μαζικός τουρισμός, τα social media και η ανάγκη διαρκούς ανακάλυψης μεταμορφώνουν τους προορισμούς και γιατί, όταν κάτι γίνεται διαθέσιμο σε όλους, κινδυνεύει να χάσει ένα μέρος από τη συμβολική του αξία.Διακοπές στον ΚαιάδαΠόσο φιλόξενο είναι στην πραγματικότητα το ελληνικό καλοκαίρι για τους ανθρώπους με αναπηρία; Καταγράφουμε τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα των διακοπών: από τις μη προσβάσιμες παραλίες και τις μετακινήσεις μέχρι τα ξενοδοχεία, τις υποδομές και το αυτονόητο δικαίωμα όλων στην ξεκούραση και την ελευθερία.ΟμορφιάΚαλές διακοπές με τρία νεσεσέρ για τρεις διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών: beauty addict, budget-friendly, frequent flyer.Living2η Biennale Κεραμικής: Δημιουργοί από ολόκληρη τη Μεσόγειο συναντιούνται στη Ρόδο για την Biennale of Contemporary Keramics. To Marie Claire ήταν εκεί.Έμπνευση στην Ύδρα Μπαίνουμε στο αρχοντικό του Καπετάν Ηλία και ανακαλύπτουμε την ιστορία της Ύδρας μέσα από την αρχιτεκτονική, τα αντικείμενα και τις μνήμες ενός σπιτιού που διατηρεί ζωντανό το παρελθόν του νησιού.Marie Claire. Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.Μια μεσήλικη γυναίκα, διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο, έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από παράξενα, τρομακτικά γεγονότα. Καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τι συμβαίνει και ταυτόχρονα να χαλιναγωγήσει το φόβο της, συνειδητοποιεί ότι μόνο εκείνη μπορεί να σταματήσει το κακό.«Η ιστορία των ηρώων μου αποτελεί ένα αποτύπωμα της δικής μου ψυχής. Γιατί η συγγραφή είναι πάνω απ' όλα μια προστατευμένη εξομολόγηση». Με αυτή τη φράση η Σόνια Σαουλίδου συνοψίζει το τι σημαίνει το γράψιμο για εκείνην. Ελληνίδα, αλλά με μια περιπέτεια ζωής που την οδήγησε από τη Θεσσαλονίκη στις ΗΠΑ και ξανά πίσω στην πατρίδα, στα βιβλία της η Σαουλίδου δεν αφηγείται απλώς ιστορίες. Δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, όπου το υπερφυσικό, το εξωπραγματικό και απίστευτο, συνυπάρχει με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή οποιουδήποτε.Στο «Αμάρτημα της κυρίας Ρέμικ», η Σόνια Σαουλίδου αναμιγνύει όνειρα και εφιάλτες από την παιδική της ηλικία, τοποθετώντας τη δράση σε ένα συντηρητικό δημοτικό σχολείο, κάπου στην Αμερική. Όπως θα καταλάβει ο αναγνώστης ήδη από τις πρώτες σελίδες, πρόκειται για ένα αστυνομικό-ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο μυστήριο. Μικρό δείγμα: «Η κυρία Ρέμικ, η μοναχική γεροντοκόρη με το δύσκολο οικογενειακό παρελθόν (που ευτυχώς είχε αποκρύψει καλά), έκανε πάντα τα πιο πρωτότυπα δώρα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τη μέρα εκείνη όλες οι δασκάλες στόλιζαν με καρδούλες και ζωγραφιές των παιδιών τις αίθουσες διδασκαλίας, η τάξη όμως της κυρίας Ρέμικ έμοιαζε με υπερπαραγωγή της Ντίσνεϊ. Πίσω απ' την πλάτη της γινόταν πλάκα, ότι δηλαδή, όσο της έλειπε ο έρωτας, τόσο πιο φορτωμένη ήταν η αίθουσά της με διακοσμητικές καρδούλες, αλλά οι πλάκες ήταν χωρίς την παραμικρή δόση κακίας. Στη γιορτή για την έναρξη της καινούργιας χρονιάς, γονείς και παιδιά χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι και οι κραυγές της 28χρονης Κολομβιανής καθαρίστριας Ντανιέλα Μορένο από την αποθήκη του γυμναστηρίου ακούστηκαν μόνο όταν τα χειροκροτήματα σίγησαν. Ο ήχος ήταν σπαρακτικός, απόκοσμος. Για μια στιγμή, λες και πάγωσαν όλοι. Για μια στιγμή όλων τα βλέφαρα ορθάνοιχτα, οι ματιές γεμάτες τρόμο κι απορία, η ανάσα κομμένη. Να ήταν κάποιος οπλοφόρος σαν τους τρελούς που σπέρνουν το θάνατο;Ούτε το πιο ευφάνταστο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει πως ένα τεράστιο κακό χωράει σε μια τοσοδούλα στιγμή».Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίριΟ Έλληνας θεός της Alta ModaΟι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνήςΘα γεράσει με τους δικούς της κανόνεςΜόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικίαΕδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθιαΟ κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του ΦωτόςΑκόμα:Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο ΧόλιγουντΟταν τα γλυκά γίνονται μνήμεςΑξεσουάρ σε εξωτικό moodToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίριΟ Έλληνας θεός της Alta ModaΟι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνήςΘα γεράσει με τους δικούς της κανόνεςΜόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικίαΕδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθιαΟ κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του ΦωτόςΑκόμα:Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο ΧόλιγουντΟταν τα γλυκά γίνονται μνήμεςΑξεσουάρ σε εξωτικό moodToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.