Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Εντοπίστηκε κέλυφος νάρκης στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε βάθος 31 μέτρων
Εντοπίστηκε κέλυφος νάρκης στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε βάθος 31 μέτρων
Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα
Ένα κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε βάθος 31 μέτρων.
Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης.
Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για εντοπισμό πολεμικού υλικού. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης.
Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για εντοπισμό πολεμικού υλικού. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
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