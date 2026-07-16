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Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά καίει κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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