To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίριΟ Έλληνας θεός της Alta ModaΟι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνήςΘα γεράσει με τους δικούς της κανόνεςΜόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικίαΕδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθιαΟ κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του ΦωτόςΑκόμα:Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο ΧόλιγουντΟταν τα γλυκά γίνονται μνήμεςΑξεσουάρ σε εξωτικό moodToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.