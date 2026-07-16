To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Κιάρα Φεράνι – Βάσια Κωσταρά
«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»
Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίρι
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Δημήτρης Κοκονάκης
Ο Έλληνας θεός της Alta Moda
Οι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μαρία Αρζόγλου
«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»
Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνής
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Τζέρι Χολ
Θα γεράσει με τους δικούς της κανόνες
Μόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικία
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Paris Haute Couture Week
Εδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθια
Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του Φωτός
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ακόμα:

Λέο Γούνταλ
Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο Χόλιγουντ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Νάντια Μακρυγιάννη
Οταν τα γλυκά γίνονται μνήμες
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Style
Αξεσουάρ σε εξωτικό mood
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
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