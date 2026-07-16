Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Κιάρα Φεράνι – Βάσια Κωσταρά
«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»
Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίρι
Δημήτρης Κοκονάκης
Ο Έλληνας θεός της Alta Moda
Οι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία
Μαρία Αρζόγλου
«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»
Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνής
Τζέρι Χολ
Θα γεράσει με τους δικούς της κανόνες
Μόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικία
Paris Haute Couture Week
Εδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθια
Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του Φωτός
Ακόμα:
Λέο Γούνταλ
Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο Χόλιγουντ
Νάντια Μακρυγιάννη
Οταν τα γλυκά γίνονται μνήμες
Style
Αξεσουάρ σε εξωτικό mood
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Κιάρα Φεράνι – Βάσια Κωσταρά
«Η συλλογή μας είναι ωδή στη Μεσόγειο»
Η διάσημη influencer και η Ελληνίδα σχεδιάστρια ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule collection σχεδιασμένη για ένα ανέμελο καλοκαίρι
Δημήτρης Κοκονάκης
Ο Έλληνας θεός της Alta Moda
Οι κρητικές ρίζες, η ζωή στο Μιλάνο, οι εμπειρίες στις διεθνείς πασαρέλες. Συναντήσαμε έναν από τα ωραιότερα μοντέλα της Ευρώπης λίγο μετά το σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία
Μαρία Αρζόγλου
«Τα 60s πέθαναν αλλά υπάρχουν»
Η πρωταγωνίστρια του μουσικού θεατρικού «1961» μιλά για το έργο -φόρο τιμής στα θρυλική δεκαετία και μας καλεί να μπούμε στο όνειρο που ζωντανεύει επί σκηνής
Τζέρι Χολ
Θα γεράσει με τους δικούς της κανόνες
Μόλις έκλεισε τα 70 της χρόνια και έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Αλλωστε, τα σούπερ μόντελ δεν έχουν ηλικία ή όπως θα έλεγε εκείνη, όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν ηλικία
Paris Haute Couture Week
Εδέμ, Δαλιδά & παιδικά παραμύθια
Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής πασπαλίστηκε με περισσότερη μαγεία, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές ζωντάνεψαν εμβληματικούς μύθους και χαρακτήρες στην Πόλη του Φωτός
Ακόμα:
Λέο Γούνταλ
Ο Βρετανός που κλέβει την παράσταση στο Χόλιγουντ
Νάντια Μακρυγιάννη
Οταν τα γλυκά γίνονται μνήμες
Style
Αξεσουάρ σε εξωτικό mood
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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