Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδρύλλια Ιωάννινα Φυτεία

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε κατασχέθηκαν όλα τα δενδρύλλια

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα
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Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:

- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,
- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,
- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,
- Μία πιεστική αντλία,
- Μία αντλία βύθισης,
- Μία αξίνα και
Κλείσιμο
- Διάφορα οικιακά σκεύη.

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα
Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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