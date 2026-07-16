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Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα
Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα
Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε κατασχέθηκαν όλα τα δενδρύλλια
Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισε το πρωί της Πέμπτης (16/7) φυτεία κάνναβης με 821 δενδρύλλια στα Ιωάννινα.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:
- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,
- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,
- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,
- Μία πιεστική αντλία,
- Μία αντλία βύθισης,
- Μία αξίνα και
- Διάφορα οικιακά σκεύη.
Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο της φυτείας:
- 721 δενδρύλλια κάνναβης φυτεμένα στο έδαφος,
- 100 δενδρύλλια κάνναβης σε πλαστικά κυτία φυτωρίου, με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στο έδαφος,
- Μία ηλεκτρική γεννήτρια,
- Μία πιεστική αντλία,
- Μία αντλία βύθισης,
- Μία αξίνα και
- Διάφορα οικιακά σκεύη.
Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.
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