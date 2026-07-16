Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθη 25χρονος που πέταξε καλώδια και τους έβαλε φωτιά στη Φυλή
Συνελήφθη 25χρονος που πέταξε καλώδια και τους έβαλε φωτιά στη Φυλή
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Συνελήφθη 25χρονος που πέταξε καλώδια και τους έβαλε φωτιά στην περιοχή της Φυλής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Φυλής για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) όταν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, κατέλαβαν τον κατηγορούμενο μαζί με άλλα τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, να κινούνται με δύο οχήματα στην περιοχή της Φυλής όπου σε οικόπεδο απέρριψαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων και προέβησαν σε καύση αυτών.
Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) όταν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, κατέλαβαν τον κατηγορούμενο μαζί με άλλα τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, να κινούνται με δύο οχήματα στην περιοχή της Φυλής όπου σε οικόπεδο απέρριψαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων και προέβησαν σε καύση αυτών.
Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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