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Πάρος: 23χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο, εμβόλισε μηχανή αστυνομικού και επιχείρησε να δραπετεύσει, δύο συλλήψεις
Πάρος: 23χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο, εμβόλισε μηχανή αστυνομικού και επιχείρησε να δραπετεύσει, δύο συλλήψεις
Σε βάρος δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, κατά περίπτωση
Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (15/7) η Αστυνομία στην Πάρο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο ένας 23χρονος να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όταν κλήθηκε να ακινητοποιήσει το όχημα του προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, εμβόλισε δίκυκλή μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που συνέδραμε στην αστυνομική επιχείρηση. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή οδηγώντας επικίνδυνα. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης διακινούσε ναρκωτικά σε συνεργασία με τον άλλο 23χρονο, ο οποίος τις έκρυβε σπίτι του.
Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης βρέθηκαν στην κατοχή τους συνολικά:
- 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης
- 309,4 γραμμάρια κάνναβης
- Τρεις ζυγαριές ακριβείας
- 2.730 ευρώ
- ΈναΡόπαλο
Τα ναρκωτικά, τα υπόλοιπα πειστήρια και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο ένας 23χρονος να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όταν κλήθηκε να ακινητοποιήσει το όχημα του προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, εμβόλισε δίκυκλή μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που συνέδραμε στην αστυνομική επιχείρηση. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή οδηγώντας επικίνδυνα. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης διακινούσε ναρκωτικά σε συνεργασία με τον άλλο 23χρονο, ο οποίος τις έκρυβε σπίτι του.
Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης βρέθηκαν στην κατοχή τους συνολικά:
- 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης
- 309,4 γραμμάρια κάνναβης
- Τρεις ζυγαριές ακριβείας
- 2.730 ευρώ
- ΈναΡόπαλο
Τα ναρκωτικά, τα υπόλοιπα πειστήρια και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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