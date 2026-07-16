Πάρος: 23χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο, εμβόλισε μηχανή αστυνομικού και επιχείρησε να δραπετεύσει, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Διακίνηση ναρκωτικών Επικίνδυνη οδήγηση

Πάρος: 23χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο, εμβόλισε μηχανή αστυνομικού και επιχείρησε να δραπετεύσει, δύο συλλήψεις

Σε βάρος δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, κατά περίπτωση

Πάρος: 23χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο, εμβόλισε μηχανή αστυνομικού και επιχείρησε να δραπετεύσει, δύο συλλήψεις
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (15/7) η Αστυνομία στην Πάρο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο ένας 23χρονος να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όταν κλήθηκε να ακινητοποιήσει το όχημα του προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, εμβόλισε δίκυκλή μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που συνέδραμε στην αστυνομική επιχείρηση. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή οδηγώντας επικίνδυνα. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης διακινούσε ναρκωτικά σε συνεργασία με τον άλλο 23χρονο, ο οποίος τις έκρυβε σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης βρέθηκαν στην κατοχή τους συνολικά:

- 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης
- 309,4 γραμμάρια κάνναβης
- Τρεις ζυγαριές ακριβείας
- 2.730 ευρώ
Κλείσιμο
- ΈναΡόπαλο

Τα ναρκωτικά, τα υπόλοιπα πειστήρια και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης