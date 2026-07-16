Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιλκίς
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιλκίς
Επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας στο Κιλκίς. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση (ξερά χόρτα) στο 520ο χλμ και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά.
Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας ενώ στο σημείο μετέβη το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Αν και η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικιστικό κομμάτι, δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Η Τροχαία προχώρησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα. Ήδη έχει ανοίξει το ρεύμα προς Ευζώνους και σύντομα πρόκειται να ανοίξει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας ενώ στο σημείο μετέβη το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Αν και η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικιστικό κομμάτι, δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Η Τροχαία προχώρησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα. Ήδη έχει ανοίξει το ρεύμα προς Ευζώνους και σύντομα πρόκειται να ανοίξει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
UPD:
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