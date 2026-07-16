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Συνελήφθησαν τρία άτομα που έκρυβαν στις βαλίτσες του 5.700 πακέτα λαθραίων τσιγάρων στη Ρόδο
Συνελήφθησαν τρία άτομα που έκρυβαν στις βαλίτσες του 5.700 πακέτα λαθραίων τσιγάρων στη Ρόδο
Τα προϊόντα καπνού, δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων – δασμών
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών (ηλικίας 23, 34, 34) για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (16/7) η Αστυνομία στη Ρόδο.
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους κατά την άφιξη τους στη χώρα μας με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν σε έξι αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων.
Τα προϊόντα καπνού, δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων – δασμών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους κατά την άφιξη τους στη χώρα μας με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν σε έξι αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων.
Τα προϊόντα καπνού, δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων – δασμών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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