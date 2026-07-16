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Καραμπόλα τριών οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Καραμπόλα τριών οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες
Τροχαίο ατύχημα με πάνω από δύο αυτοκίνητα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη Λάμψακο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για τραυματισμούς ενώ στο σημείο παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για τραυματισμούς ενώ στο σημείο παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
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