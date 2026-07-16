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Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο από 27 έως 29 Ιουλίου
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο από 27 έως 29 Ιουλίου
Κατά την παραμονή του στο νησί, «θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε ο εκπρόσωπός του
Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο «στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών Υπηρεσιών του και της ισχυρής, έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό».
Κατά την παραμονή του στο νησί, «θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε ο Εκπρόσωπος.
Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν «στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί», μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
«Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα θα σας γνωστοποιηθούν», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος.
Όπως ανέφερε, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο «στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών Υπηρεσιών του και της ισχυρής, έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό».
Κατά την παραμονή του στο νησί, «θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε ο Εκπρόσωπος.
Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν «στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί», μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
«Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα θα σας γνωστοποιηθούν», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος.
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