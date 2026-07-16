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Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στην Εργάνη Ροδόπης, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στην Εργάνη Ροδόπης, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια, δείτε βίντεο
Επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) σε ξερά χόρτα κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης, στη Ροδόπη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, και 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.
Πηγή βίντεο: Καιρικά Νέα Θράκης Facebook
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, και 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.
Πηγή βίντεο: Καιρικά Νέα Θράκης Facebook
UPD:
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