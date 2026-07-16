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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, μήνυμα 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, μήνυμα 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
Επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και δύο ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό, στον Ασπρόπυργο. Στις 19:43 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σοφό #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
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