Σοφία Ζαχαράκη: Οι αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, οι διορισμοί εκπαιδευτικών και το χρονοδιάγραμμα για τις βάσεις
Σοφία Ζαχαράκη: Οι αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, οι διορισμοί εκπαιδευτικών και το χρονοδιάγραμμα για τις βάσεις
«Οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα προχωρήσουν σταδιακά, χωρίς αιφνιδιασμούς», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η υπουργός - Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου
Σαφές στίγμα για τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας έδωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη μέσα από τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις της, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τις επικείμενες προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά και το πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών, που σχεδιάζονται για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.
Κοινός παρονομαστής των δηλώσεών της είναι, ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα προχωρήσουν σταδιακά, χωρίς αιφνιδιασμούς και έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Όπως τόνισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εγκαίρως, με στόχο να περιοριστεί η περίοδος αναμονής μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών.
«Η κατάργηση των Πανελλαδικών δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί. Είναι μια δύσκολη μεταρρύθμιση, όμως η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει φτάσει στα όριά της». Ξεκαθάρισε πάντως, ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσει χρόνο, τεχνική προετοιμασία και πολιτική συναίνεση.
Η ίδια έχει τονίσει, ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι να διαμορφωθεί ένα μικτό σύστημα, στο οποίο η αξιολόγηση δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από μία εξέταση στο τέλος της Γ΄ Λυκείου, αλλά θα αποτυπώνει συνολικά τη μαθησιακή πορεία κάθε μαθητή.
Μεταξύ των προτάσεων, που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να προσμετράται κυρίως η επίδοση της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου και όχι απαραίτητα της Α΄ Λυκείου. Να ενισχυθεί η βαρύτητα της συνολικής σχολικής πορείας του μαθητή. Να επανεξεταστεί η σχέση μεταξύ προφορικής και γραπτής αξιολόγησης. Να διατηρηθεί η αξιοπιστία των εξετάσεων μέσω της Τράπεζας Θεμάτων. Όπως εξήγησε, βασικός στόχος είναι να μειωθεί το υπερβολικό άγχος, που συγκεντρώνεται σε μία μόνο εξεταστική διαδικασία, χωρίς όμως να υπονομευθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, «γιατί τα παιδιά (της Α΄Λυκείου, δεν είναι ακόμη ώριμα ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων και να μπορέσουμε να δούμε έναν τρόπο να περνάνε στις εξετάσεις με Μέσο Όρο τις επιδόσεις τους λιγότερο από τα προφορικά, δηλαδή τα προφορικά από το πρώτο τετράμηνο περισσότερο από το γραπτό του τέλους της χρονιάς από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι τα τέσσερα μαθήματα που μπαίνουν σε κάθε μάθημα, θα μπαίνουν και τα τέσσερα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό το οποίο μελετά η Επιτροπή, είναι αν θα μετράμε και την Α’ Λυκείου μαζί με τη Β’ και Γ’ τάξη, που σίγουρα θα προσμετράται ο Μέσος Όρος και αν θα είναι και τα 8 ή 6 μαθήματα, που ήδη τώρα έτσι δίνονται. Είναι μία προσπάθεια να μην φορτώσουμε τα παιδιά με περιττό άγχος».
Κοινός παρονομαστής των δηλώσεών της είναι, ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα προχωρήσουν σταδιακά, χωρίς αιφνιδιασμούς και έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Βάσεις εισαγωγής νωρίτερα από πέρυσιΗ υπουργός - μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» - ανακοίνωσε, ότι στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ να ανακοινωθούν μία έως δύο ημέρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή στις 23 ή 24 Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.
Όπως τόνισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εγκαίρως, με στόχο να περιοριστεί η περίοδος αναμονής μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών.
«Οι Πανελλαδικές έχουν φτάσει στα όριά τους»Η σημαντικότερη ίσως παρέμβαση της Σοφίας Ζαχαράκη αφορά το μέλλον του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η υπουργός παραδέχθηκε ότι το σημερινό μοντέλο έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Η κατάργηση των Πανελλαδικών δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί. Είναι μια δύσκολη μεταρρύθμιση, όμως η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει φτάσει στα όριά της». Ξεκαθάρισε πάντως, ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσει χρόνο, τεχνική προετοιμασία και πολιτική συναίνεση.
Στο επίκεντρο το Εθνικό ΑπολυτήριοΤο υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανοίξει τον Εθνικό Διάλογο για τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό άξονα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των επόμενων ετών. Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, ο στόχος είναι το απολυτήριο να αποκτήσει πραγματική εκπαιδευτική αξία και το Λύκειο να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών. Όπως έχει επισημάνει, ο διάλογος ξεκινά «χωρίς τετελεσμένα και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις», με ζητούμενο ένα δικαιότερο και πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών.
Η ίδια έχει τονίσει, ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι να διαμορφωθεί ένα μικτό σύστημα, στο οποίο η αξιολόγηση δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από μία εξέταση στο τέλος της Γ΄ Λυκείου, αλλά θα αποτυπώνει συνολικά τη μαθησιακή πορεία κάθε μαθητή.
Τι εξετάζει η Επιτροπή Εθνικού ΔιαλόγουΗ υπουργός υπογράμμισε, ότι η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου επεξεργάζεται σειρά σεναρίων για τον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου.
Μεταξύ των προτάσεων, που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να προσμετράται κυρίως η επίδοση της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου και όχι απαραίτητα της Α΄ Λυκείου. Να ενισχυθεί η βαρύτητα της συνολικής σχολικής πορείας του μαθητή. Να επανεξεταστεί η σχέση μεταξύ προφορικής και γραπτής αξιολόγησης. Να διατηρηθεί η αξιοπιστία των εξετάσεων μέσω της Τράπεζας Θεμάτων. Όπως εξήγησε, βασικός στόχος είναι να μειωθεί το υπερβολικό άγχος, που συγκεντρώνεται σε μία μόνο εξεταστική διαδικασία, χωρίς όμως να υπονομευθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, «γιατί τα παιδιά (της Α΄Λυκείου, δεν είναι ακόμη ώριμα ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων και να μπορέσουμε να δούμε έναν τρόπο να περνάνε στις εξετάσεις με Μέσο Όρο τις επιδόσεις τους λιγότερο από τα προφορικά, δηλαδή τα προφορικά από το πρώτο τετράμηνο περισσότερο από το γραπτό του τέλους της χρονιάς από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι τα τέσσερα μαθήματα που μπαίνουν σε κάθε μάθημα, θα μπαίνουν και τα τέσσερα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό το οποίο μελετά η Επιτροπή, είναι αν θα μετράμε και την Α’ Λυκείου μαζί με τη Β’ και Γ’ τάξη, που σίγουρα θα προσμετράται ο Μέσος Όρος και αν θα είναι και τα 8 ή 6 μαθήματα, που ήδη τώρα έτσι δίνονται. Είναι μία προσπάθεια να μην φορτώσουμε τα παιδιά με περιττό άγχος».
Ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούςΠαράλληλα, η κ.Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενεργοποιείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης. Μέσω αυτής, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε οι τελικές αποφάσεις να βασιστούν όχι μόνο στις εισηγήσεις της Επιτροπής αλλά και στη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Χωρίς αιφνιδιασμούς οι μεγάλες αλλαγέςΣτις τελευταίες τοποθετήσεις της η Σοφία Ζαχαράκη επιμένει, ότι καμία αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής ή στο Λύκειο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί βιαστικά. Όπως έχει δηλώσει, η μεταρρύθμιση θα βασιστεί στον διάλογο, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη διαμόρφωση ευρύτερων συναινέσεων, με τελικό στόχο ένα Λύκειο που θα έχει αυτοτελή εκπαιδευτικό ρόλο και ένα Εθνικό Απολυτήριο με πραγματικό κύρος.
«Θέλουμε να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή και όχι ως η επίδοση μιας μόνο ημέρας», είναι το μήνυμα που επαναλαμβάνει η υπουργός, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η πρώτη φάση αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών κενών, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες.
Όπως σημείωσε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις αποδοχές αλλά και τις συνθήκες εργασίας.
«Το κύρος του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού έχει πληγεί. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι και η πίεση. Η μία διδακτική ώρα δεν συγκρίνεται με μία ώρα διοικητικής εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συνολική αναβάθμιση του επαγγέλματος.
5.500 μόνιμοι διορισμοί έως τις 20 ΑυγούστουΣτο μέτωπο της στελέχωσης των σχολείων, η υπουργός ανακοίνωσε, ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα ολοκληρωθούν 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο με τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις προσωπικού.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η πρώτη φάση αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών κενών, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες.
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χρειάζεται στήριξηΙδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στη δυσκολία προσέλκυσης νέων εκπαιδευτικών.
Όπως σημείωσε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις αποδοχές αλλά και τις συνθήκες εργασίας.
«Το κύρος του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού έχει πληγεί. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι και η πίεση. Η μία διδακτική ώρα δεν συγκρίνεται με μία ώρα διοικητικής εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συνολική αναβάθμιση του επαγγέλματος.
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