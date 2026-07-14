Βάσεις 2026: Τέλη Ιουλίου τα αποτελέσματα και τα ονόματα των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές, πώς θα κινηθούν οι υψηλόβαθμες σχολές

Οι πρώτες εκτιμήσεις, οι τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και τα κρίσιμα βήματα πριν από την εισαγωγή στα ΑΕΙ - Ολοκληρώνονται την Πέμπτη 16/7 και ώρα 24:00, οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων





Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας,



Ολοκληρώνονται την Πέμπτη 16-7 και ώρα 24:00, οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την υποβολή των Μηχανογραφικών παραμένει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59, δίνοντας στους υποψηφίους την τελευταία δυνατότητα να το διαμορφώσουν.



Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η διαδικασία «κλειδώνει» και το υπουργείο προχωρά στην τελική επεξεργασία των στοιχείων, που θα οδηγήσουν στην ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία αναμένεται –εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στον προγραμματισμό– μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.



Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου σηματοδοτεί την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 για περισσότερους από 89.000 υποψηφίους, που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς απομένει πλέον ελάχιστος χρόνος μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πιο απλά, περισσότεροι από επτά στους δέκα υποψηφίους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και έχουν διαμορφώσει σωστά το μηχανογραφικό τους.







Πιο αναλυτικά, Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις εισαγωγής Αν και πολλοί υποψήφιοι θεωρούν ότι οι βάσεις καθορίζονται αποκλειστικά από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων ή από τις βαθμολογικές τους επιδόσεις στις εξετάσεις, στην πραγματικότητα, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη.



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Παράλληλα, η εικόνα της αγοράς εργασίας επηρεάζει πλέον περισσότερο από ποτέ τις προτιμήσεις των μαθητών. Τμήματα που συνδέονται με ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως η Πληροφορική, οι Πολυτεχνικές Σχολές, η Ιατρική και τα επαγγέλματα υγείας, εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον ανταγωνισμό.



Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εξακολουθεί να διαμορφώνει το τοπίο Παρότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κάθε χρόνο στις εκτιμήσεις για τις βάσεις, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της διαδικασίας. Το σύστημα, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.



Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΒΕ καθορίζεται από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο, σε συνδυασμό με τον συντελεστή, που έχει ορίσει κάθε τμήμα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας υποψήφιος, παρότι συγκεντρώνει αρκετά μόρια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δεν μπορεί να δηλώσει συγκεκριμένες σχολές, επειδή δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο.



Μία δύο ημέρες νωρίτερα από πέρυσι, δηλαδή την Πέμπτη 23 ή την Παρασκευή 24 Ιουλίου καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, εδώ Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείαςπαραμένει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59, δίνοντας στους υποψηφίους την τελευταία δυνατότητα να το διαμορφώσουν.Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η διαδικασία «κλειδώνει» και το υπουργείο προχωρά στην τελική επεξεργασία των στοιχείων, που, η οποία αναμένεται –εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στον προγραμματισμό– μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου σηματοδοτεί την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 για περισσότερους από 89.000 υποψηφίους, που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς απομένει πλέον ελάχιστος χρόνος μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πιο απλά, περισσότεροι από επτά στους δέκα υποψηφίους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και έχουν διαμορφώσει σωστά το μηχανογραφικό τους.Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι εκτιμήσεις των βάσεων αποτελούν ενδείξεις και όχι ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια, κυρίως επειδή μέχρι να ολοκληρωθεί η υποβολή των μηχανογραφικών, κανείς δεν γνωρίζει ποιες σχολές θα επιλέξουν οι υποψήφιοι και με ποια σειρά θα τις δηλώσουν - ακόμη και μια μικρή μεταβολή στις προτιμήσεις μπορεί να αλλάξει αισθητά τη βάση ενός τμήματος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχολές με περιορισμένο αριθμό εισακτέων ή για τμήματα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν αυξημένη ή μειωμένη ζήτηση. Για τον λόγο αυτό, οι προβλέψεις συνιστάται να αντιμετωπίζονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και όχι ως δεδομένο, πάνω στο οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να βασίσουν τις επιλογές τους.Αν και πολλοί υποψήφιοι θεωρούν ότι οι βάσεις καθορίζονται αποκλειστικά από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων ή από τις βαθμολογικές τους επιδόσεις στις εξετάσεις, στην πραγματικότητα, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη.Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η κατανομή των βαθμολογιών σε κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά τμήμα, οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), αλλά και –κυρίως– οι επιλογές που θα κάνουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Αυτό σημαίνει, ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι μέσες επιδόσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, οι βάσεις μπορεί να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες μεταβολές, εφόσον αλλάξει η ζήτηση για συγκεκριμένα τμήματα ή διαφοροποιηθεί η κατανομή των υψηλόβαθμων υποψηφίων.Παράλληλα, η εικόνα της αγοράς εργασίας επηρεάζει πλέον περισσότερο από ποτέ τις προτιμήσεις των μαθητών. Τμήματα που συνδέονται με ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως η Πληροφορική, οι Πολυτεχνικές Σχολές, η Ιατρική και τα επαγγέλματα υγείας, εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον ανταγωνισμό.Παρότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κάθε χρόνο στις εκτιμήσεις για τις βάσεις, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της διαδικασίας. Το σύστημα, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΒΕ καθορίζεται από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο, σε συνδυασμό με τον συντελεστή, που έχει ορίσει κάθε τμήμα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας υποψήφιος, παρότι συγκεντρώνει αρκετά μόρια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δεν μπορεί να δηλώσει συγκεκριμένες σχολές, επειδή δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο.

Η εφαρμογή της ΕΒΕ έχει διαφοροποιήσει σημαντικά την εικόνα των βάσεων, κυρίως σε τμήματα της περιφέρειας ή σε σχολές με χαμηλότερη ζήτηση, όπου αρκετές θέσεις παραμένουν κενές, ενώ αντίθετα οι σχολές υψηλής ζήτησης εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο ανταγωνισμό.



Οι τάσεις για τις βάσεις του 2026 Η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία των βαθμολογικών στοιχείων δείχνει ότι οι μεταβολές δεν θα είναι ομοιόμορφες. Κάθε επιστημονικό πεδίο παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά, ενώ διαφορετικές αναμένεται να είναι και οι μετακινήσεις μεταξύ των σχολών υψηλής, μεσαίας και χαμηλότερης ζήτησης. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, ενώ πιο σταθερή αναμένεται να είναι η εικόνα στις σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστημών Υγείας.



1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρές μεταβολές στις σχολές υψηλής ζήτησης Στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στην άποψη ότι οι κορυφαίες σχολές θα παρουσιάσουν περιορισμένες μεταβολές.



Οι Νομικές Σχολές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κομοτηνής, όπως και τα τμήματα Ψυχολογίας που εξακολουθούν να αποτελούν από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές, αναμένεται να κινηθούν πολύ κοντά στα επίπεδα του 2025.



Οι ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις που καταγράφηκαν σε μαθήματα όπως η Ιστορία και τα Λατινικά φαίνεται να αντισταθμίζονται από τον μικρότερο αριθμό υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο πεδίο. Αντίθετα, μεγαλύτερες αυξομειώσεις ενδέχεται να σημειωθούν σε σχολές της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης, όπου οι διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων επηρεάζουν σημαντικά τις τελικές βάσεις.



2ο Επιστημονικό Πεδίο: Οι Πολυτεχνικές συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανόδου Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο καταγράφεται η ισχυρότερη δυναμική ανόδου.

Οι ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στη Φυσική αύξησαν αισθητά τον αριθμό των υποψηφίων που συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό για τις περιζήτητες Πολυτεχνικές Σχολές. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ανοδικά αναμένεται να κινηθούν τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ ακόμη μεγαλύτερη αύξηση ενδέχεται να παρουσιάσουν οι σχολές Μηχανολόγων, Χημικών και Ναυπηγών Μηχανικών.

Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες ειδικότητες παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς συνδυάζονται με υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και αυξημένες αποδοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σταθερότητα στις Ιατρικές, ήπιες ανοδικές τάσεις στις σχολές Υγείας Το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές και τις υπόλοιπες σχολές Επιστημών Υγείας και Ζωής, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα πεδία. Πρόκειται άλλωστε για το πεδίο όπου οι υψηλές επιδόσεις αποτελούν διαχρονικό χαρακτηριστικό, με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις στις βάσεις να είναι συνήθως περιορισμένες.



Οι φετινές επιδόσεις στα βασικά μαθήματα δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγάλες ανατροπές. Αν και οι βαθμολογίες παρουσίασαν διαφοροποιήσεις από μάθημα σε μάθημα, η συνολική εικόνα οδηγεί τους εκπαιδευτικούς αναλυτές στην εκτίμηση ότι οι βάσεις θα κινηθούν ελαφρώς ανοδικά, χωρίς όμως να καταγραφούν οι μεγάλες αυξήσεις που αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο.



Οι Ιατρικές Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένεται να διατηρήσουν τον ιδιαίτερα υψηλό πήχη εισαγωγής, ενώ αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται και για τις υπόλοιπες Ιατρικές, τις Οδοντιατρικές και τα τμήματα Φαρμακευτικής. Παράλληλα, σχολές όπως η Βιοϊατρική, η Βιολογία, η Νοσηλευτική, η Μαιευτική και η Φυσικοθεραπεία εξακολουθούν να αποτελούν δημοφιλείς επιλογές, καθώς συνδέονται με επαγγέλματα που παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.



4ο Επιστημονικό Πεδίο: Οι οικονομικές σχολές δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις Η πιο σύνθετη εικόνα καταγράφεται στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνει τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας περιόρισαν αισθητά τον αριθμό των υποψηφίων που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πτωτικές τάσεις σε αρκετά οικονομικά τμήματα. Οι αναλυτές επισημαίνουν, ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να εμφανιστούν στις σχολές όπου το συγκεκριμένο μάθημα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, καθώς η μείωση των υψηλόβαθμων υποψηφίων επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των βάσεων.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία για ολόκληρο το πεδίο.



Τα τμήματα Πληροφορικής φαίνεται ότι θα διατηρήσουν τη δυναμική τους, καθώς η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας και της ανάπτυξης λογισμικού εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλο αριθμό υποψηφίων.



Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ορισμένα τμήματα Πληροφορικής να εμφανίσουν πολύ μικρές μεταβολές ή ακόμη και οριακή άνοδο, παρά τη συνολική πτωτική εικόνα που διαμορφώνεται στο πεδίο.



Τί πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού υπογραμμίζουν, ότι το μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις βάσεις.



Το πληροφοριακό σύστημα κατατάσσει κάθε υποψήφιο στην πρώτη σχολή της σειράς προτίμησής του, στην οποία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια. Αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος να τοποθετεί κάποιος χαμηλότερα μια σχολή που πραγματικά επιθυμεί, επειδή θεωρεί ότι «δεν τη φτάνει». Αντίθετα, μια τέτοια επιλογή μπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή του σε σχολή που βρισκόταν ψηλότερα στη λίστα, αλλά δεν αποτελούσε την πρώτη του επιθυμία.



Όσο για τα συνηθέστερα σφάλματα των υποψηφίων, οι εκπαιδευτικοί αναλυτές εφιστούν την προσοχή στο να μην αποκλείονται τμήματα χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη του προγράμματος σπουδών. Πολλά τμήματα διαθέτουν σύγχρονα προγράμματα και πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές, παρότι δεν συγκαταλέγονται στα πιο γνωστά. Στην αξιολόγηση του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών.



Θα πρέπει ακόμη να λαμβάνεται υπόψη η πόλη φοίτησης. Το κόστος διαβίωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για πολλές οικογένειες και πρέπει να συνυπολογίζεται στις τελικές επιλογές. Είναι, επίσης, σημαντικό να εξετάζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε τμήματος. Ο τίτλος μιας σχολής δεν αρκεί από μόνος του· ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και συνέχισης των σπουδών.



Τέλος, πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος πριν από την οριστική υποβολή καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή διόρθωσης του μηχανογραφικού.



Το Παράλληλο Μηχανογραφικό Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταθερά το ενδιαφέρον για το Παράλληλο Μηχανογραφικό και τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).



Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας, τουρισμού και πληροφορικής, έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερους υποψηφίους να εξετάζουν σοβαρά αυτή την προοπτική.



Για αρκετούς νέους, οι ΣΑΕΚ δεν αποτελούν πλέον μια εναλλακτική λύση μετά την αποτυχία εισαγωγής σε πανεπιστήμιο, αλλά μια συνειδητή επιλογή που μπορεί να οδηγήσει ταχύτερα στην επαγγελματική αποκατάσταση.



Τι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού Ξεχωριστή διαδικασία ακολουθούν οι υποψήφιοι που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τόσο την αίτηση συμμετοχής όσο και το μηχανογραφικό τους μέσα στις προθεσμίες που έχει καθορίσει το υπουργείο Παιδείας, ενώ στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία. Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς η έλλειψη ή η μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματος εισαγωγής.



Τι ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση του Μηχανογραφικού Μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην επεξεργασία όλων των στοιχείων, ώστε να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός των βάσεων εισαγωγής για κάθε τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού, δίνοντας στους υποψηφίους πλήρη εικόνα για τη σχολή στην οποία εισάγονται.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία ηλεκτρονικών εγγραφών στα πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ κάθε ίδρυμα θα εκδώσει τις σχετικές οδηγίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.



Η τελική ευθεία Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 2026 δεν θα είναι χρονιά μεγάλων ανατροπών, αλλά χρονιά στοχευμένων μεταβολών. Οι Πολυτεχνικές Σχολές εμφανίζουν ισχυρή ανοδική δυναμική, οι σχολές Υγείας διατηρούν τη σταθερότητά τους, οι Νομικές κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, ενώ οι οικονομικές σχολές φαίνεται ότι θα δεχθούν τις σημαντικότερες πιέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές βάσεις θα προκύψουν μόνο μετά την επεξεργασία όλων των μηχανογραφικών δελτίων. Έως την οριστική υποβολή τους, συνιστάται στους υποψηφίους να ολοκληρώσουν προσεκτικά τις επιλογές τους, χωρίς άγχος και χωρίς να παρασύρονται από ανεπιβεβαίωτες προβλέψεις, έχοντας ως βασικό κριτήριο τις πραγματικές τους επιθυμίες και τους προσωπικούς τους στόχους.