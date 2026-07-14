Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι δεν έχει χάσει ποτέ σε αγώνα τον οποίο έχει διευθύνει ο διαιτητής του ημιτελικού Αγγλία - Αργεντινή
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Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι δεν έχει χάσει ποτέ σε αγώνα τον οποίο έχει διευθύνει ο διαιτητής του ημιτελικού Αγγλία - Αργεντινή

Μεγάλο θέμα στην Αγγλία αποτελεί η επιλογή της FIFA  να ορίσει τον  Ισμαΐλ Ελφάτ ως τον άρχοντα στον δεύτερο (χρονικά) ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι δεν έχει χάσει ποτέ σε αγώνα τον οποίο έχει διευθύνει ο διαιτητής του ημιτελικού Αγγλία - Αργεντινή
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Αγγλία και Αργεντινή ζουν στους ρυθμούς του αυριανού (15/7, 22:00) μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ. 

Όλα γύρω από αυτό το ματς κινούνται και όπως είναι φυσικό, το καθετί πριν τη σέντρα μπορεί να γίνει θέμα. 

Στην Αγγλία, μέγα ζήτημα έχει γίνει ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον ημιτελικό. Ο λόγος είναι πως στα τέσσερα παιχνίδια, που έχει διαιτητεύσει τον Λιονέλ Μέσι, ο Αργεντίνος σταρ έχει μόνο νίκες. 

Διαιτητής του ημιτελικού είναι ο 44χρονος Αμερικανός, Ισμαΐλ Ελφάτ. Ο Ελφάτ έχει γεννηθεί στο Μαρόκο και βρίσκεται στη λίστα του πρωταθλήματος των ΗΠΑ (MLS) από το 2012. 

Είναι διαιτητής FIFA από το 2016 ενώ στον τελικό του Μουντιάλ το 2022 (η νίκη της Αργεντινής στα πέναλτι) ήταν 4ος. 

Έχει σφυρίξει τον Μέσι σε 4 παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS. Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής έχει πανηγυρίσει νίκες και στα 4 ενώ έχει σημειώσει και 4 γκολ. 

Αυτή η προϊστορία έχει γίνει μέγα θέμα στα ΜΜΕ της Αγγλίας ενώ κάποια το πηγαίνουν και ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως «ο Μέσι πήρε τον αγαπημένο του διαιτητή».
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