«Είσαι νεκρός, τελείωσε»: Συνελήφθη 39χρονος στη Νέα Υόρκη που απειλούσε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Upstate New York man charged with threatening Donald Trump Jr online: 'I'm going to kill you' https://t.co/6AVuRDtB8Y pic.twitter.com/IoISxtJFVn — New York Post (@nypost) July 14, 2026



Αντιμέτωπος με πολυετή φυλάκιση

Ο 39χρονος κατηγορείται για απειλές δολοφονίας, απαγωγής ή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε μέλος της άμεσης οικογένειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.Τη Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Μαρκ Πέντερσεν για την πρώτη του εμφάνιση, ενώ παραμένει υπό κράτηση έως την ακρόαση για την προφυλάκισή του, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου.