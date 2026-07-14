«Είσαι νεκρός, τελείωσε»: Συνελήφθη 39χρονος στη Νέα Υόρκη που απειλούσε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Τζέιμς Τζέραλντ Έκερτ Τζούνιορ, 39 ετών, χρησιμοποίησε το πραγματικό του όνομα όταν ανάρτησε σειρά απειλητικών μηνυμάτων στο τσατ του podcast «Triggered with Donald Trump Jr.»
Ένας 39χρονος από το Ρότσεστερ της πολιτείας της Νέας Υόρκης συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές, καθώς κατηγορείται ότι απείλησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η New York Post.
Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Τζέιμς Τζέραλντ Έκερτ Τζούνιορ, 39 ετών, χρησιμοποίησε το πραγματικό του όνομα όταν ανάρτησε σειρά απειλητικών μηνυμάτων στη συνομιλία (chat) του podcast «Triggered with Donald Trump Jr.».
Μεταξύ άλλων, φέρεται να έγραψε: «Θα σε σκοτώσω... Θα σκοτώσω αυτόν που βρίσκεται στην οθόνη», χρησιμοποιώντας επανειλημμένα υβριστικές εκφράσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Οι απειλές εντοπίστηκαν από πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας
Οι αναρτήσεις έγιναν αντιληπτές στις 18 Ιουνίου από μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το οποίο βρισκόταν σε υπηρεσία στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
Παράλληλα, ο 39χρονος φέρεται να δημοσίευσε ένα οκτάλεπτο βίντεο στην πλατφόρμα Rumble, στο οποίο παρακολουθούσε ζωντανά το podcast και εξαπέλυε νέες απειλές εναντίον του γιου του Αμερικανού προέδρου.
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Σύμφωνα με τις αρχές, σε ένα από τα μηνύματά του έγραφε: «Είσαι νεκρός, τελείωσε. Θα πάω στο YouTube, θα είμαι ήρεμος και πάλι θα σκοτώσω τον Τραμπ Τζούνιορ. Θα φτάσουμε στην παγκόσμια ειρήνη», ενώ ακολουθούσαν και άλλες υβριστικές και απειλητικές αναφορές.
Απειλές και κατά άλλων προσώπων
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Έκερτ δεν περιορίστηκε στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Φέρεται επίσης να απείλησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας Rumble, Κρις Παβλόφσκι.
Επιπλέον, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αναρτήσει απειλητικά μηνύματα στο Facebook εναντίον του δημάρχου του Ρότσεστερ, Μάλικ Έβανς, γράφοντας ότι θα στραφεί εναντίον της οικογένειάς του και ότι η υπόθεση «δεν θα τελειώσει μέχρι να πεθάνει».
Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, ο ίδιος λογαριασμός φέρεται να δημοσίευσε απειλητικό σχόλιο και στη σελίδα της γερουσιαστή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Σάμρα Μπρουκ, αναφέροντας: «Θα πεθάνεις».
Ο 39χρονος κατηγορείται για απειλές δολοφονίας, απαγωγής ή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε μέλος της άμεσης οικογένειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.
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