Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
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Κιμ Καρντάσιαν Λιούις Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι έκανε διακοπές μαζί με την οικογένεια της 45χρονης τηλεπερσόνας - Η τρυφερή φωτογραφία τους αγκαλιά με το παιδί της

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη έκανε ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα  social media.

Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 έκαναν διακοπές μαζί με την οικογένεια της 45χρονης και μοιράστηκαν διάφορα στιγμιότυπα μέσω Instagram. Ο Χάμιλτον επέλεξε να μοιραστεί με τους followers του τις ικανότητές του στο wakeboarding, δείχνοντας την αντίδραση της συντρόφου του στις εντυπωσιακές του φιγούρες.

Δείτε το βίντεο


Η Καρντάσιαν, από την άλλη πλευρά, δημοσίευσε μια τρυφερή selfie με τον Χάμιλτον και την κόρη της, Σικάγο, η οποία είναι οκτώ ετών. Στη φωτογραφία, ο οδηγός της F1 ακουμπά το κεφάλι του πάνω στην τηλεπερσόνα, με τους τρεις τους να αγκαλιάζονται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους» και πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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