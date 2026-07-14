Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι έκανε διακοπές μαζί με την οικογένεια της 45χρονης τηλεπερσόνας - Η τρυφερή φωτογραφία τους αγκαλιά με το παιδί της
Περιστροφή πάνω σε σανίδα μέσα σε λίμνη έκανε ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν ζητωκραύγαζε για εκείνον, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media.
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 έκαναν διακοπές μαζί με την οικογένεια της 45χρονης και μοιράστηκαν διάφορα στιγμιότυπα μέσω Instagram. Ο Χάμιλτον επέλεξε να μοιραστεί με τους followers του τις ικανότητές του στο wakeboarding, δείχνοντας την αντίδραση της συντρόφου του στις εντυπωσιακές του φιγούρες.
Δείτε το βίντεο
Η Καρντάσιαν, από την άλλη πλευρά, δημοσίευσε μια τρυφερή selfie με τον Χάμιλτον και την κόρη της, Σικάγο, η οποία είναι οκτώ ετών. Στη φωτογραφία, ο οδηγός της F1 ακουμπά το κεφάλι του πάνω στην τηλεπερσόνα, με τους τρεις τους να αγκαλιάζονται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους» και πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 έκαναν διακοπές μαζί με την οικογένεια της 45χρονης και μοιράστηκαν διάφορα στιγμιότυπα μέσω Instagram. Ο Χάμιλτον επέλεξε να μοιραστεί με τους followers του τις ικανότητές του στο wakeboarding, δείχνοντας την αντίδραση της συντρόφου του στις εντυπωσιακές του φιγούρες.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Καρντάσιαν, από την άλλη πλευρά, δημοσίευσε μια τρυφερή selfie με τον Χάμιλτον και την κόρη της, Σικάγο, η οποία είναι οκτώ ετών. Στη φωτογραφία, ο οδηγός της F1 ακουμπά το κεφάλι του πάνω στην τηλεπερσόνα, με τους τρεις τους να αγκαλιάζονται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους» και πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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