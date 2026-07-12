Πόρισμα-φωτιά του υπουργείου Οικονομικών για την Πυγμαχία: Ροζ κανίς, PlayStation, iPhone και πεντάστερα ξενοδοχεία χρεώνονταν στην Ομοσπονδία

Ένα εκτεταμένο πλέγμα οικονομικών συναλλαγών, δαπανών και διοικητικών πρακτικών που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν συμβάδιζαν με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης, αποτυπώνεται στο πολυσέλιδο πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών για την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, το οποίο παρουσιάζει σήμερα το protothema.gr. Η έρευνα, που εκτείνεται σε 437 σελίδες, θεωρείται από τις πιο αναλυτικές που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια σε αθλητική Ομοσπονδία, καθώς οι ελεγκτές «ξεσκόνισαν» εκατοντάδες οικονομικά παραστατικά, τραπεζικές κινήσεις, συμβάσεις, λογιστικές εγγραφές και αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων.Το πόρισμα καταγράφει σειρά ευρημάτων που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταφορές συνολικού ύψους 107.569 ευρώ προς προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, πολυήμερες διαμονές σε ξενοδοχεία διαφόρων περιοχών της χώρας, αγορές προϊόντων από καταστήματα duty free, αλλά και ταμειακές διευκολύνσεις προς τον τότε πρόεδρο, οι οποίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, παρέμεναν ανεξόφλητες ακόμη και μετά την πάροδο δέκα μηνών. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και ορισμένα ασυνήθιστα ευρήματα, για τα οποία οι ελεγκτές ζητούν περαιτέρω διερεύνηση ως προς τη σκοπιμότητα και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δαπάνη για την αγορά διακοσμητικού σκύλου ροζ κανίς, προμήθειες κινητών τηλεφώνων iPhone, καθώς και αγορές ηλεκτρονικών παιχνιδιών για κονσόλα PlayStation, ψωνια από σούπερ μαρκετ, όπως αυγά και τυριά, στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στην ελεγκτική έκθεση.Παράλληλα, στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο πρώην πρόεδρος εξακολουθούσε να διαθέτει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ομοσπονδίας μέσω υπηρεσιών web banking και χρεωστικής κάρτας, ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση.Οι ελεγκτές καταλήγουν ότι σε σημαντικό αριθμό δαπανών δεν προέκυψε επαρκής τεκμηρίωση ότι εξυπηρετούσαν τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής. Τα συμπεράσματα αυτά οδήγησαν σε καταλογισμούς δεκάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος μελών των τότε διοικήσεων. Το πόρισμα αποτέλεσε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το βασικό έρεισμα για τις μεταγενέστερες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία προχώρησε στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης με την οποία κηρύχθηκαν έκπτωτα δύο διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αφορά τις μετακινήσεις και τις διαμονές του τότε προέδρου. Οι ελεγκτές διασταύρωσαν αναλυτικά τα τιμολόγια ξενοδοχείων με τα προγράμματα αγώνων και διοργανώσεων, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ότι τα συγκεκριμένα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν για υπηρεσιακούς λόγους. Ωστόσο, όπως σημειώνεται κατ' επανάληψη στην έκθεση, σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί ότι οι σχετικές δαπάνες συνδέονταν με τις ανάγκες και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον τρόπο διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Ομοσπονδίας, με τους ελεγκτές να περιγράφουν ένα σύστημα στο οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, ο τότε πρόεδρος συγκέντρωνε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών.Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα που ήταν συνδεδεμένη απευθείας με τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ενώ παράλληλα είχε αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking). Με τον τρόπο αυτό μπορούσε να πραγματοποιεί πληρωμές, αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων χωρίς να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στη διαχείριση των οικονομικών ενός αθλητικού φορέα.Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025 διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την έκθεση, ότι η χρεωστική κάρτα της Ομοσπονδίας εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ οι κωδικοί μίας χρήσης (OTP), που απαιτούνται για την έγκριση ηλεκτρονικών συναλλαγών, συνέχιζαν να αποστέλλονται στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Κατά τους ελεγκτές, αυτό σήμαινε ότι διατηρούσε τη δυνατότητα να εγκρίνει και να εκτελεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρότι δεν ασκούσε πλέον τα καθήκοντα του προέδρου. Στο πόρισμα περιγράφεται επίσης το καθεστώς των λεγόμενων «ταμειακών διευκολύνσεων», το οποίο οι ελεγκτές χαρακτηρίζουν ως πρακτική που λειτουργούσε ουσιαστικά ως άτυπη χρηματοδότηση του τότε προέδρου από τα διαθέσιμα της Ομοσπονδίας.Από τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων προέκυψε ότι του καταβάλλονταν επανειλημμένα χρηματικά ποσά, τα οποία εμφανίζονταν ως προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις, χωρίς όμως να επιστρέφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σε ορισμένες περιπτώσεις οι οφειλές παρέμεναν εκκρεμείς για περισσότερο από δέκα μήνες, γεγονός που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν συμβιβάζεται ούτε με το καταστατικό της Ομοσπονδίας ούτε με τους κανόνες ορθής οικονομικής διαχείρισης. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει σειρά τραπεζικών μεταφορών συνολικού ύψους 107.569,45 ευρώ προς προσωπικούς λογαριασμούς του τότε προέδρου.Ξεχωριστό κεφάλαιο στο πόρισμα αφιερώνεται στις δαπάνες διαμονής του τότε προέδρου της Ομοσπονδίας σε ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξέτασαν κάθε μετακίνηση ξεχωριστά, αναζητώντας στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες διαμονές συνδέονταν με υπηρεσιακές υποχρεώσεις ή με δράσεις της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί η υπηρεσιακή αναγκαιότητα των συγκεκριμένων δαπανών.Η πρώτη περίπτωση αφορά διαμονή στις 7 Μαρτίου 2022 σε πολυτελές κατάλυμα της Ευρυτανίας, με κόστος 400 ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την παρουσία του προέδρου στην περιοχή για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη δαπάνη υπερέβαινε και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο διανυκτέρευσης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου 2022, καταγράφεται νέα διαμονή, αυτή τη φορά στην Αράχωβα, συνολικού ύψους 324 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση, δεν βρέθηκαν έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τη μετακίνηση με κάποια δραστηριότητα ή υποχρέωση της Ομοσπονδίας. Το ίδιο μοτίβο, κατά τους ελεγκτές, επαναλαμβάνεται και τους επόμενους μήνες.



Δαπάνες στάθμευσης

Τον Οκτώβριο του 2022 εντοπίζεται νέα δαπάνη 500 ευρώ για διαμονή, εκ νέου στην Ευρυτανία, χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η σύνδεσή της με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Αντίστοιχα, στις 25 Μαρτίου 2023 καταγράφεται διαμονή στην Τήνο, ύψους 130 ευρώ, για την οποία το πόρισμα καταλήγει ότι επίσης δεν τεκμηριώνεται υπηρεσιακή αναγκαιότητα. Αναφορά γίνεται στη διαμονή στον Κόρφο Κορινθίας, στις 15 και 16 Ιουλίου 2023, συνολικού ύψους 280 ευρώ. Η κράτηση αφορούσε δίκλινο δωμάτιο, χωρίς όμως να προκύπτει από τα παραστατικά ποιος ήταν ο δεύτερος φιλοξενούμενος. Η σχετική δαπάνη είχε αιτιολογηθεί ως φιλοξενία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πυγμαχίας (EUBC), ωστόσο οι ελεγκτές αναφέρουν ότι δεν εντόπισαν καμία αλληλογραφία ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου. Επιπλέον, σημειώνουν ότι ακόμη και αν υπήρχε τέτοιος επίσημος προσκεκλημένος, δεν θα ήταν εύλογο να φιλοξενείται στο ίδιο δωμάτιο με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.Ανάλογες παρατηρήσεις διατυπώνονται και για διαμονή στην Ξάνθη, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2025, συνολικού ύψους 616 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η χρέωση αφορά δίκλινο δωμάτιο, χωρίς να προκύπτει ποιος ήταν ο δεύτερος διαμένων ή ποια σχέση είχε με την Ομοσπονδία. Κατά την έκθεση, ούτε για τη συγκεκριμένη μετακίνηση προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εξυπηρετούσε υπηρεσιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα οι σχετικές δαπάνες να κριθούν μη επαρκώς τεκμηριωμένες. Οι οικονομικές παρατυπίες που καταγράφονται στο πόρισμα δεν έμειναν σε επίπεδο διαπιστώσεων. Οι ελεγκτές προχώρησαν και στον καταλογισμό των ποσών που, σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, ζημίωσαν την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, αποδίδοντας οικονομική ευθύνη στα μέλη των διοικήσεων. Στον σχετικό πίνακα της έκθεσης περιλαμβάνονται καταλογισμοί που φτάνουν έως και τις 36.133 ευρώ, ενώ ακολουθούν επιβαρύνσεις ύψους 31.731,82 ευρώ, 29.923,36 ευρώ, 25.577,41 ευρώ, 18.809,80 ευρώ, 18.340,60 ευρώ, 17.638,98 ευρώ, καθώς και αρκετές ακόμη που κυμαίνονται μεταξύ 10.000 και 11.000 ευρώ. Σε όλα τα ποσά προστίθεται και η προβλεπόμενη προσαύξηση 2%, όπως προβλέπει η διαδικασία καταλογισμού.Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν και οι δαπάνες στάθμευσης, οι οποίες, σύμφωνα με το πόρισμα, ανήλθαν συνολικά σε 8.062 ευρώ. Η έκθεση επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στις αναγνωριζόμενες δαπάνες μετακίνησης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. Σημαντικές παρατηρήσεις διατυπώνονται και για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, για συμβάσεις επικοινωνίας και προβολής καταβλήθηκε συνολικό ποσό 80.965,60 ευρώ, ωστόσο ο έλεγχος ανέδειξε σειρά παραλείψεων τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης όσο και κατά την παραλαβή και εξόφληση των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές κάνουν λόγο για αόριστη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων, ανεπαρκή τεκμηρίωση των παραδοτέων, αλλά και ελλείψεις ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και διαφάνειας.Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμη ευρήματα για δαπάνες αεροπορικών μετακινήσεων συνολικού ύψους 8.989,45 ευρώ, για τις οποίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας. Όπως σημειώνεται, στους φακέλους των συγκεκριμένων πληρωμών δεν εντοπίστηκαν εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης ή άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν. Παράλληλα, το πόρισμα κάνει λόγο για πιθανή απόκρυψη εισοδήματος τουλάχιστον 22.334 ευρώ, ενώ εξετάζει και αμοιβές συνολικού ύψους 87.090 ευρώ, για τις οποίες διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας και την επάρκεια της τεκμηρίωσής τους.Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογήθηκε από τους ελεγκτές, οι οποίοι προχώρησαν στην επιβολή οικονομικών καταλογισμών στα μέλη των διοικήσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά που καταλογίζονται υπερβαίνουν τις 36.000 ευρώ, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα κάθε μέλους, τη διάρκεια της θητείας του και τον βαθμό ευθύνης που του αποδίδεται για τις δαπάνες και τις αποφάσεις που εξετάστηκαν.Το πόρισμα δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές παρατηρήσεις. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται λόγος και για ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ταμίας της Ομοσπονδίας και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνδέονταν με συζυγικό δεσμό, ενώ μετά τις αρχαιρεσίες του 2024 ο ένας διαδέχθηκε τον άλλο στη θέση του ταμία. Κατά την έκθεση, η συγκεκριμένη διάρθρωση δημιουργούσε ασυμβίβαστο ως προς την ανεξαρτησία του ελέγχου των οικονομικών της Ομοσπονδίας. Το σύνολο των παραπάνω ευρημάτων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατά τον έκτακτο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας, οδήγησε τελικά στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της 8ης Ιουλίου 2026, με την οποία κηρύχθηκαν έκπτωτα δύο διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.Σε απάντησή του στα δημοσιεύματα, ο κ. Χάρης Μαριόλης ανέφερε:Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια ενορχηστρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια δημόσιας απαξίωσης, σπίλωσης και βάναυσης προσβολής της προσωπικότητας ανθρώπων που συνέβαλαν καθοριστικά στην ιστορική αναγέννηση της ελληνικής πυγμαχίας. Με ανυπόστατα δημοσιεύματα, αυθαίρετα συμπεράσματα και την αναπαραγωγή κακόβουλων ισχυρισμών που βαπτίζονται ως «αδιαμφισβήτητες αλήθειες», επιχειρείται η εσκεμμένη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Ξεκαθαρίζεται προς πάσα κατεύθυνση πως δεν υφίσταται κανένα απολύτως οριστικό, επίσημο ή τελεσίδικο πόρισμα αρμοδίων οργάνων που να καταλογίζει το παραμικρό. Η δημόσια παρουσίαση μη οριστικών ισχυρισμών ως δεδομένων γεγονότων συνιστά κλασική περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμισης και παράνομης προσβολής της προσωπικότητας, της τιμής και της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόληψης.Καμία έκπτωση λόγω «οικονομικού σκανδάλου» — Η αλήθεια των αριθμώνΕίναι απολύτως ψευδής, συκοφαντική και νομικά ελέγξιμη κάθε προσπάθεια σύνδεσης της διοίκησης με δήθεν οικονομικό σκάνδαλο. Η διοίκηση αυτή ουδέποτε εξέπεσε λόγω διαπιστωμένου οικονομικού σκανδάλου. Το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα είναι κρυστάλλινο και αποτυπώνεται στα επίσημα, αδιάψευστα στοιχεία της Ομοσπονδίας που μιλούν για πλήρη εξυγίανση. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας παραλήφθηκε οικονομικά κατεστραμμένη με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές υποχρεώσεις και χρέη 350.000, που εξοφλήθηκαν στο ακέραιο. Σήμερα δεν υφίσταται καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς οποιονδήποτε, ενώ η Ομοσπονδία παρουσιάζει θετικό ταμειακό υπόλοιπο και καθαρό αποθεματικό της τάξεως των 100.000 ευρώ. Σε πλείστες περιπτώσεις, όταν οι πόροι δεν επαρκούσαν, συνέβαλε αποδεδειγμένα με προσωπικούς οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των εξόδων των αποστολών της Εθνικής Ομάδας, διασφαλίζοντας ότι κανένας αθλητής δεν θα έχανε το δικαίωμα να αγωνιστεί για το εθνόσημο. Η ελευθερία του Τύπου συνιστά θεμελιώδη πυλώνα της Δημοκρατίας, όμως δεν αποτελεί λευκή επιταγή για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τη δολοφονία χαρακτήρων και την καταστρατήγηση του τεκμηρίου της αθωότητας. Όσοι επέλεξαν να υποκαταστήσουν τα θεσμοθετημένα όργανα, όσοι παρουσιάζουν ως βεβαιότητες ανυπόστατες κατηγορίες και όσοι αναπαράγουν δυσφημιστικούς ισχυρισμούς χωρίς τη δέουσα δημοσιογραφική επιμέλεια, θα κληθούν άμεσα να λογοδοτήσουν. Έχει ήδη δρομολογηθεί η άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο, μέσω της κατάθεσης αγωγών αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και εγκλήσεων κατά των υπαιτίων. Η ελληνική πυγμαχία δεν πρόκειται να επιστρέψει στα χρόνια της λάσπης, της εσωστρέφειας και της απαξίωσης. Το τεράστιο έργο που καταγράφηκε μέσα στα ρινγκ με τα εκατοντάδες διεθνή μετάλλια και την παγκόσμια αναγνώριση της χώρας μας, δεν διαγράφεται με κατευθυνόμενα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια κρίνεται με στοιχεία στα δικαστήρια, και η συκοφαντία θα έχει, αυτή τη φορά, τις βαρύτατες συνέπειες που ορίζει ο Νόμος.