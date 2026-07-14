Συνελήφθη στην Κρήτη 65χρονος που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση
ΕΛΛΑΔΑ
Ενδοοικογενειακή βία Μαλεβίζι

Συνελήφθη στην Κρήτη 65χρονος που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη που είδε τον ξυλοδαρμό live σε εφαρμογή

Συνελήφθη στην Κρήτη 65χρονος που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός άνδρα 65 ετών προχώρησαν χθες το βράδυ 13-7-2026 αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο 112 ότι είδε τον 65χρονο να χτυπάει σε ζωντανή σύνδεση σε εφαρμογή μία νεαρή γυναίκα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκονταν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα. Μάλιστα παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, ενώ η 28χρονη πρώην σύντροφός του δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι έχει απασχολήσει επτά ακόμη φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης