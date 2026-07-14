Συνελήφθη στην Κρήτη 65χρονος που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση
Συνελήφθη στην Κρήτη 65χρονος που χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή σύνδεση
Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη που είδε τον ξυλοδαρμό live σε εφαρμογή
Στη σύλληψη ενός άνδρα 65 ετών προχώρησαν χθες το βράδυ 13-7-2026 αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο 112 ότι είδε τον 65χρονο να χτυπάει σε ζωντανή σύνδεση σε εφαρμογή μία νεαρή γυναίκα.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκονταν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα. Μάλιστα παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, ενώ η 28χρονη πρώην σύντροφός του δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι έχει απασχολήσει επτά ακόμη φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκονταν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα. Μάλιστα παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, ενώ η 28χρονη πρώην σύντροφός του δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι έχει απασχολήσει επτά ακόμη φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.
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