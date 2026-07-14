Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Διαμέρισμα Άνω Πατήσια

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

Το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια
Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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