Νεαροί στην Αμαλιάδα ξυλοκόπησαν 42χρονο που τους έκανε παρατήρηση για κόντρες με μηχανές, συνελήφθη 14χρονος

Ο 42χρονος ήταν στο λιμανάκι της περιοχής Παλούκι με τον γιο του για ψάρεμα όταν έκανε την παρατήρηση στην ομάδα των νεαρών που του επιτέθηκε και τον χτύπησε