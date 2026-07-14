Συνελήφθη 41χρονος διεθνώς διωκόμενος για ανθρωποκτονία, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ανθρωποκτονία

Συνελήφθη 41χρονος διεθνώς διωκόμενος για ανθρωποκτονία, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου

Συνελήφθη 41χρονος διεθνώς διωκόμενος για ανθρωποκτονία, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία
Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες (13/7)  από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αμέσως κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος και τα επόμενα στάδια της υπόθεσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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