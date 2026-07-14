Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή
UPD:
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 11.15 το πρωί σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.
Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
UPD:
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