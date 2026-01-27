Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Ρόδο αποκαλύφθηκε μετά από 4 χρόνια: 55χρονος χτυπούσε και απειλούσε την σύντροφό του
Πώς η κατάθεση μίας 41χρονης γυναίκας αποκάλυψε την κακοποίηση που δεχόταν η 53χρονη γυναίκα από την Αλβανία
Νέα δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σχηματίστηκε στη Ρόδο, μετά από ενόρκη κατάθεση 41χρονης γυναίκας αλβανικής καταγωγής στην Αστυνομία. Η καταγγελία αφορά περιστατικά βίας σε βάρος 53χρονης, επίσης αλβανικής καταγωγής, με φερόμενο δράστη τον 55χρονο σύντροφό της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, η υπόθεση περιγράφει ένα μακροχρόνιο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο απειλών, πρόκλησης τρόμου και σωματικής κακοποίησης. Η 41χρονη, κάτοικος Ιαλυσού, κατέθεσε ότι η 53χρονη βίωνε επί χρόνια απειλές και ξυλοδαρμούς, τόσο κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο όσο και αργότερα στα Χανιά.
Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η 53χρονη προσήλθε στην αστυνομική υπηρεσία στις 24 Ιανουαρίου 2026 και ανέφερε ότι από το 2021 έως και τον Αύγουστο του 2025 ο 55χρονος την απειλούσε επανειλημμένα μέσα στην οικία τους στην Ιαλυσό. Αν και δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε περιστατικό, έκανε λόγο για συνεχή κατάσταση φόβου και έντονης ανησυχίας.
Παράλληλα, κατήγγειλε πρόκληση σωματικών βλαβών, αναφέροντας ότι δεχόταν χτυπήματα με τα χέρια σε διάφορα σημεία του σώματός της. Οι περιγραφές αυτές ανεβάζουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς δεν περιορίζονται σε λεκτικές απειλές αλλά κάνουν λόγο για συστηματική σωματική βία.
Η υπόθεση επεκτείνεται και εκτός Ρόδου. Από τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, η 53χρονη και ο 55χρονος μετοίκησαν στα Χανιά, μαζί με την 41χρονη που προχώρησε στην αρχική καταγγελία. Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, η ίδια συμπεριφορά συνεχίστηκε και εκεί.
Στις 27 Νοεμβρίου 2025, η 53χρονη κατήγγειλε τον 55χρονο στην αστυνομική υπηρεσία Χανίων. Από την επίσημη καταγραφή προκύπτει ότι ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, στο πλαίσιο δικογραφίας που είχε ήδη σχηματιστεί.
Η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε στη Ρόδο συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των καταγγελλόμενων περιστατικών, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.
