Δεν πυροβόλησα στον αέρα αλλά προς τον τοίχο για εκφοβισμό, είπε ο ένας από τους αστυνομικούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος
Δεν πυροβόλησα στον αέρα αλλά προς τον τοίχο για εκφοβισμό, είπε ο ένας από τους αστυνομικούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος
«Δεν είχα πρόθεση να τον τραυματίσω» υποστήριξε ο ένας αστυνομικός - Για πυροβολισμό στον αέρα επέμεινε ο δεύτερος αστυνομικός
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν χθες Δευτέρα (13/7) για τον αδόκητο χαμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
Οι δύο ένστολοι, που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό και πως πυροβόλησαν μόνο για εκφοβισμό.
Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν πως, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο για εκφοβισμό. Επιπλέον ανέφερε πως δεν στόχευε τον νεαρό και πως δεν είχε καταλάβει σε ποια θέση βρισκόταν ακριβώς ο καταδιωκόμενος. Τέλος απέρριψε τον δόλο λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να τον τραυματίσει.
Ο δεύτερος αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον 20χρονο.
«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε», ισχυρίστηκαν.
Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.
Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».
Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι δύο ένστολοι, που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό και πως πυροβόλησαν μόνο για εκφοβισμό.
Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν πως, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο για εκφοβισμό. Επιπλέον ανέφερε πως δεν στόχευε τον νεαρό και πως δεν είχε καταλάβει σε ποια θέση βρισκόταν ακριβώς ο καταδιωκόμενος. Τέλος απέρριψε τον δόλο λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να τον τραυματίσει.
Ο δεύτερος αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον 20χρονο.
«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε», ισχυρίστηκαν.
«Το παιδί πανικοβλήθηκε»Από την πλευρά της, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της ήταν παιδί με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία.
Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.
Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».
Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
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