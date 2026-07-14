Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην παγκόσμια κατάταξη QS World University Rankings 2027

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα των κατατάξεων QS World University Rankings 2027 και QS Europe Rankings 2026, δύο εκ των σημαντικότερων διεθνών αξιολογήσεων παγκοσμίως.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σημείωσε σημαντική διάκριση, καθώς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια κατάταξη QS World University Rankings 2027, ανάμεσα σε 1.504 ιδρύματα που προκρίθηκαν (μεταξύ 8.808) εκ των οποίων 10 ελληνικά. Ξεχωρίζουν οι επιδόσεις του σε δείκτες έρευνας και διεθνούς συνεργασίας: 634η θέση παγκοσμίως στο Citations per Faculty, υψηλές βαθμολογίες στις κατηγορίες International Research Network (50,5) και Sustainability (49,1).

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέβηκε στη θέση 541-550 (από 551-600 πέρυσι) ανάμεσα σε 958 ιδρύματα. Το Ίδρυμα σημείωσε σημαντική βελτίωση στον δείκτη International Research Network (20,8→36,9) καθώς και στους δείκτες Sustainability (6,3→60,3) και Citations per Paper (12,3→36,7).

Περισσότερες πληροφορίες των QS Rankings

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατήρησε τη θέση του στην κατηγορία 801–1000 στα Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, ανάμεσα σε 1.646 πανεπιστήμια από 116 χώρες.

Τα δεδομένα που υποβλήθηκαν για τη φετινή κατάταξη αφορούσαν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, και βάσει αυτών βελτίωση καταγράφηκε σε 4 Στόχους: «Ζωή στο Νερό» (από 301–400 σε 201–300), «Μείωση της Φτώχειας» (από 601–800 σε 401–600), «Ισότητα των Φύλων» (από 1001–1500 σε 801–1000) και «Συνεργασίες για τους Στόχους» (από 801–1000 σε 601–800).

Περισσότερες πληροφορίες

Η σταθερή πορεία και σε αρκετές περιπτώσεις η βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις ευρωπαϊκές κατατάξεις αποτελούν σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ, των ερευνητ(ρι)ών, του διοικητικού προσωπικού, των φοιτητ(ρι)ών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του προσήλωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.