Εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα που εκδηλώθηκε φωτιά στα Άνω Πατήσια, δείτε βίντεο
Εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα που εκδηλώθηκε φωτιά στα Άνω Πατήσια, δείτε βίντεο
Στο σημείο παραμένουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Εκτεταμένες φθορές υπέστη το διαμέρισμα επί της Λασκαράτου στα Άνω Πατήσια, όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Λόγω της φωτιάς, ζημιές σημειώθηκαν και σε τέντες διαμερισμάτων των από κάτω ορόφων. Στο σημείο παραμένουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Υπενθυμίζεται πως η φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07). Σύμφωνα με την πυροσβεστική το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.
Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Λόγω της φωτιάς, ζημιές σημειώθηκαν και σε τέντες διαμερισμάτων των από κάτω ορόφων. Στο σημείο παραμένουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Υπενθυμίζεται πως η φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07). Σύμφωνα με την πυροσβεστική το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.
Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
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