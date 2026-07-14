Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, καταπέλτης η εισαγγελέας
ΕΛΛΑΔΑ
Ειρήνη Μουρτζούκου Βρέφη Εισαγγελέας

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, καταπέλτης η εισαγγελέας

H  εισαγγελική λειτουργός περιγράφει την 25χρονη ως ένα «βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο»

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, καταπέλτης η εισαγγελέας
Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news η παραπομπή αποφασίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση.

Η 25χρονη κατηγορούμενη παραμένει προφυλακισμένη στις Φυλακές Κορυδαλλού μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, περνά πλέον στο στάδιο της δίκης, όπου το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί για τις κατηγορίες.

Η εισαγγελική λειτουργός περιγράφει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται κατηγορηματικά ο ισχυρισμός της πλευράς της κατηγορουμένης περί μειωμένου καταλογισμού.

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