Κυρανάκης στο protothema: «Έχουμε μπει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο»
Κυρανάκης στο protothema: «Έχουμε μπει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο»
Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μιλάει στο protothema.gr για ενδιαφέρον που υπάρχει από από υποψηφίους για τα επερχόμενα ψηφοδέλτια, ενώ τόνισε πως «θα δείτε νέους κάτω των 30, επιστήμονες αλλά και.. πρόσωπα από τα social media» - Επιμένει επίσης ότι βασικός αντίπαλος της ΝΔ θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας
Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης διανύει ένα πραγματικά.. θερμό καλοκαίρι, καθώς καλείται να εισηγηθεί στον πρωθυπουργό όλα τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια για τις επερχόμενες εκλογές. Μιλώντας στο protothema.gr και τον Αντώνη Σρόιτερ, τονίζει ότι απέχουμε μήνες από τις εκλογές που θα γίνουν το 27. Προαναγγέλλει ανανέωση με υποψηφίους κάτω των 30 αλλά και.. influencers με επιδραστικότητα σε συγκεκριμένους τομείς.
Επιμένει επίσης ότι βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Για τον κ. Κυρανάκη, οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος πόλος στις εκλογές, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης συρρικνώνεται. Επιμένει, ότι η ονομασία του κόμματος Τσίπρα έχει εμφυλιακές αναφορές που αναβιώνουν τα πολιτικά πάθη. «Περίμενα ότι το rebranding θα τον κάνει πιο κεντρώο και είδαμε το αντίθετο», τονίζει χαρακτηριστικά.
Δεν υιοθετεί τη θέση Γεωργιάδη ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίσθηκε να για αλλάξει τους ποινικούς κώδικες όταν ήταν πρωθυπουργός, αλλά παραπέμπει στις δηλώσεις Κοντονή, ότι υπήρξε διαπλοκή στο θέμα.. Ο κ. Κυρανάκης, χαρακτηρίζει στενάχωρο το θέμα Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν εκείνος που τον έβαλε την πολιτική. Δεν κρύβει, ότι έγιναν αρκετές συζητήσεις και με τη δική του συμμετοχή, στο παρασκήνιο σε μια προσπάθεια να κλείσει αυτό το μέτωπο. Θυμίζει, ότι όποιος προσπάθησε να δημιουργήσει κόμμα από διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, απέτυχε.
Μιλώντας για τη θητεία του στο Υπουργείο Μεταφορών, τονίζει ότι με τα συστήματα που υπάρχουν πλέον σήμερα στους σιδηροδρόμους, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να συγκρουσθεί τρένο στη χώρα μας, όσο αυτά λειτουργούν. Μιλάει ακόμη για τη σφοδρή κόντρα του ως Υπουργός Μεταφορών, με τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών ταξί Θύμιο Λυμπερόπουλο, λέγοντας ότι δεν ενέδωσε σε εκβιασμό.
Ο κ. Κυρανάκης, εξηγεί τι συνέβη στο επεισόδιο που είχε με τους δημοσιογράφους στο Open, μιλάει για τις διακοπές του στην Κύθνο, αλλά και την οικογένειά του.
Επιμένει επίσης ότι βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Για τον κ. Κυρανάκη, οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος πόλος στις εκλογές, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης συρρικνώνεται. Επιμένει, ότι η ονομασία του κόμματος Τσίπρα έχει εμφυλιακές αναφορές που αναβιώνουν τα πολιτικά πάθη. «Περίμενα ότι το rebranding θα τον κάνει πιο κεντρώο και είδαμε το αντίθετο», τονίζει χαρακτηριστικά.
Δεν υιοθετεί τη θέση Γεωργιάδη ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίσθηκε να για αλλάξει τους ποινικούς κώδικες όταν ήταν πρωθυπουργός, αλλά παραπέμπει στις δηλώσεις Κοντονή, ότι υπήρξε διαπλοκή στο θέμα.. Ο κ. Κυρανάκης, χαρακτηρίζει στενάχωρο το θέμα Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν εκείνος που τον έβαλε την πολιτική. Δεν κρύβει, ότι έγιναν αρκετές συζητήσεις και με τη δική του συμμετοχή, στο παρασκήνιο σε μια προσπάθεια να κλείσει αυτό το μέτωπο. Θυμίζει, ότι όποιος προσπάθησε να δημιουργήσει κόμμα από διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, απέτυχε.
Μιλώντας για τη θητεία του στο Υπουργείο Μεταφορών, τονίζει ότι με τα συστήματα που υπάρχουν πλέον σήμερα στους σιδηροδρόμους, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να συγκρουσθεί τρένο στη χώρα μας, όσο αυτά λειτουργούν. Μιλάει ακόμη για τη σφοδρή κόντρα του ως Υπουργός Μεταφορών, με τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών ταξί Θύμιο Λυμπερόπουλο, λέγοντας ότι δεν ενέδωσε σε εκβιασμό.
Ο κ. Κυρανάκης, εξηγεί τι συνέβη στο επεισόδιο που είχε με τους δημοσιογράφους στο Open, μιλάει για τις διακοπές του στην Κύθνο, αλλά και την οικογένειά του.
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