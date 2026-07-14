Κυρανάκης στο protothema: «Έχουμε μπει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο»

Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μιλάει στο protothema.gr για ενδιαφέρον που υπάρχει από από υποψηφίους για τα επερχόμενα ψηφοδέλτια, ενώ τόνισε πως «θα δείτε νέους κάτω των 30, επιστήμονες αλλά και.. πρόσωπα από τα social media» - Επιμένει επίσης ότι βασικός αντίπαλος της ΝΔ θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας