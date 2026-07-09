Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία

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Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Τετάρτη (8/7), σε περιοχή της Αττικής, 71χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,- τμήματα αγγείων,- τμήμα μυροδοχείου,- 3 αρχαία νομίσματα,- 9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,- υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,- 500 ευρώ,- περικεφαλαία και- ξίφος με τη θήκη του.