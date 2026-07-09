ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
ΕΛΛΑΔΑ
Αρχαιοκαπηλεία Σύλληψη Αττική

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία

Κατηγορείται για  παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Τετάρτη (8/7), σε περιοχή της Αττικής, 71χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,
- τμήματα αγγείων,
- τμήμα μυροδοχείου,
- 3 αρχαία νομίσματα,
- 9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,
Κλείσιμο
- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,
- 500 ευρώ,
- περικεφαλαία και
- ξίφος με τη θήκη του.

Δείτε φωτογραφίες:

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία
Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία στην Αττική: Κατασχέθηκαν αμφορείς, αρχαία νομίσματα και περικεφαλαία

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης