Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρουαζιερόπλοιο Σύρος Τουρίστες Ισραηλινοί

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο μνημείο εθνικής αντίστασης και φώναξαν συνθήματα, ενώ στη συνέχεια, με τη συνοδεία των ΜΑΤ, κινήθηκαν μέσω του πεζόδρομου Ελ. Βενιζέλου προς την πλατεία Μιαούλη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
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Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιούνται το πρωί της Τρίτης (7/7) κινητοποιήσεις και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Ερμούπολης στη Σύρο, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης νωρίς το πρωί της Τρίτης, ενώ οι επιβάτες, οι οποίοι είναι κυρίως τουρίστες από το Ισραήλ αποβιβάστηκαν ανά ομάδες, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο μνημείο εθνικής αντίστασης και φώναξαν συνθήματα, ενώ στη συνέχεια, με τη συνοδεία των ΜΑΤ, κινήθηκαν μέσω του πεζόδρομου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Ερμού) προς την πλατεία Μιαούλη, όπου συνέχισαν τη διαμαρτυρία τους.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει από την Σύρο το απόγευμα της Τρίτης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις διαμαρτυρίες:



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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες

Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: cyclades24.gr, koinignomi.gr
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