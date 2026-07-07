Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την άφιξη του Crown Iris στη Σύρο, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες οι τουρίστες

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο μνημείο εθνικής αντίστασης και φώναξαν συνθήματα, ενώ στη συνέχεια, με τη συνοδεία των ΜΑΤ, κινήθηκαν μέσω του πεζόδρομου Ελ. Βενιζέλου προς την πλατεία Μιαούλη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες