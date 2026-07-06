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Τραγωδία στην Άνδρο: Νεκρός 67χρονος ασθενής που επέβαινε σε πλοίο
Τραγωδία στην Άνδρο: Νεκρός 67χρονος ασθενής που επέβαινε σε πλοίο
Αρχικά ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στο λιμάνι της Άνδρου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποβίβασαν έναν 67χρονο ασθενή από το επιβατηγό Tera Jet 2 χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποβίβασαν έναν 67χρονο ασθενή από το επιβατηγό Tera Jet 2 χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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