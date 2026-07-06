Τραγωδία στην Άνδρο: Νεκρός 67χρονος ασθενής που επέβαινε σε πλοίο

Αρχικά ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του