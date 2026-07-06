Συνελήφθη 55χρονος στην Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σεξουαλική παρενόχληση

Συνελήφθη 55χρονος στην Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης

Ο άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη πεζή

Συνελήφθη 55χρονος στην Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης
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Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη, κατόπιν καταγγελίας, 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται με πράξη να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη, η οποία κινείτο πεζή. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
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