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Συνελήφθη 55χρονος στην Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης
Συνελήφθη 55χρονος στην Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης
Ο άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη πεζή
Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη, κατόπιν καταγγελίας, 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται με πράξη να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη, η οποία κινείτο πεζή. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται με πράξη να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη, η οποία κινείτο πεζή. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
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