Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Υπό μερικό τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις 16:50 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις 16:50 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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