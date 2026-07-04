Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης
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Υπό μερικό τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 16:50 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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