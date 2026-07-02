Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Βόνιτσα Φαράγγι Αιτωλοακαρνανία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα, δείτε βίντεο

Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα, δείτε βίντεο
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Έναν άνδρα εν ζωή και έναν ακόμη έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν πυροσβέστες έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον απεγκλωβισμό ενός άλλου άνδρα, από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα.


Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 5ης και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μια ομάδα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν σήμερα το πρωί από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, έναν άνδρα εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το μεσημέρι, όπου εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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