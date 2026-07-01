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Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου στην Βόνιτσα
Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου στην Βόνιτσα
Ακόμη ένα άτομο έχει τραυματιστεί
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, το απόγευμα της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η Ομάδα Ορμητικών Νερών και η Ορειβατική Ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και η ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες συμμετείχαν σε δραστηριότητα στην περιοχή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε το ατύχημα. Ο ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η Ομάδα Ορμητικών Νερών και η Ορειβατική Ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και η ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες συμμετείχαν σε δραστηριότητα στην περιοχή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε το ατύχημα. Ο ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες.
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