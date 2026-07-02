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Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη για άσκοπους πυροβολισμούς μέρα μεσημέρι
Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη για άσκοπους πυροβολισμούς μέρα μεσημέρι
Πυροβόλησε δύο φορές ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του
Για άσκοπους πυροβολισμούς συνελήφθη 37χρονος στην Αγία Τριάδα, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 12:50 μετά το μεσημέρι, όταν ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του και κατάσχεσαν ένα αεροβόλο όπλο και μία καραμπίνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 12:50 μετά το μεσημέρι, όταν ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του και κατάσχεσαν ένα αεροβόλο όπλο και μία καραμπίνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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