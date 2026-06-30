Αντιδήμαρχος Αθηναίων για Πετράλωνα: Φαίνεται πως η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί
Αντιδήμαρχος Αθηναίων για Πετράλωνα: Φαίνεται πως η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί
Σε εξέλιξη έρευνες στα συντρίμμια από την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου, στην οδό Αλκμήνης 22. Οι αρχές πραγματοποιούν εντατικές έρευνες στα συντρίμμια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν πιθανό εγκλωβισμένο σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, Γιώργο Αποστολόπουλο.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, τονίζοντας ωστόσο πως οι δυνάμεις που επιχειρούν παραμένουν οργανωμένες.
«Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχει ένταση αλλά υπάρχει και ψυχραιμία, οι δυνάμεις είναι συγκροτημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «φαίνεται πως η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πολυκατοικία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στη γειτονική οικοδομή, όταν κατά την εκσκαφή φέρεται να επηρεάστηκαν τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε.
Για την υπόθεση έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, οι οποίες αφορούν τέσσερις εργάτες και τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, τονίζοντας ωστόσο πως οι δυνάμεις που επιχειρούν παραμένουν οργανωμένες.
«Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχει ένταση αλλά υπάρχει και ψυχραιμία, οι δυνάμεις είναι συγκροτημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «φαίνεται πως η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πολυκατοικία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στη γειτονική οικοδομή, όταν κατά την εκσκαφή φέρεται να επηρεάστηκαν τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε.
Για την υπόθεση έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, οι οποίες αφορούν τέσσερις εργάτες και τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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