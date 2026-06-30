Συντρίμμια, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και σκόνη στα Πετράλωνα - Δείτε εικόνες από τις έρευνες
Συντρίμμια, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και σκόνη στα Πετράλωνα - Δείτε εικόνες από τις έρευνες
Η κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν τεσσάρων ορόφων και ήταν κατοικήσιμη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις έρευνες:
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν τεσσάρων ορόφων και ήταν κατοικήσιμη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις έρευνες:
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