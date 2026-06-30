Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας
ΕΛΛΑΔΑ
Πετράλωνα Πολυκατοικία Κατάρρευση

Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε

Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. 

Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, σηκώθηκε σκόνη από τα συντρίμμια: 

Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας
Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης