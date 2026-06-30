Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας
Γέμισε η γειτονιά σκόνη στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας
Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε.
Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, σηκώθηκε σκόνη από τα συντρίμμια:
Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε.
Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, σηκώθηκε σκόνη από τα συντρίμμια:
Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο.
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